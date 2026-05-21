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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》橄欖油吃錯恐沒保護力！ 研究：1種有助護腦抗退化

2026/05/21 09:56

研究發現，特級初榨橄欖油與較佳認知功能及腸道菌叢多樣性有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，特級初榨橄欖油與較佳認知功能及腸道菌叢多樣性有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕特級初榨橄欖油長期以來是地中海飲食的基石，它讓心臟和代謝健康有益而聞名。如今，一項新的研究表明，它或許還能幫助保護大腦。研究也提醒，並非所有橄欖油都有相同效果，相較之下，食用精製橄欖油針對腸道菌叢多樣性，隨著時間的增加而下降。

腎臟科醫師江守山在臉書發文分享，由羅維拉-維爾吉利大學（URV）人類營養部門等單位領導的一項研究表明，特級初榨橄欖油、腸道細菌和大腦健康之間存在著重要的聯繫。

研究共追蹤656名55至75歲成年人，這些參與者皆有過重、肥胖或代謝症候群問題。研究期間長達2年，屬於PREDIMED-Plus計畫的一部分。研究團隊除了記錄參與者攝取特級初榨橄欖油與精製橄欖油的情況，也同步分析腸道菌叢變化與認知能力表現。

研究結果顯示，不同種類的橄欖油對人體健康有顯著影響，經常食用特級初榨橄欖油的參與者的認知功能有所改善，腸道菌叢多樣性也更高，被廣泛認為代表著腸道和代謝健康狀況良好。

相比之下，食用精製橄欖油的參與者的腸道菌叢多樣性，隨著時間的增加卻下降。精煉過程可以延長保質期並保持口感一致性，但也會減少抗氧化劑、多酚、維生素，與其他有益成分。

研究人員也發現，一種名為「阿德勒氏菌（Adlercreutzia）」的特定腸道菌群，可能與特級初榨橄欖油帶來的益處有關。對此，江守山認為，這項研究再次證明「腸腦軸」的重要性，也就是腸道健康與大腦功能之間存在密切關聯。腸道菌相不僅影響消化與免疫，也可能進一步影響認知與神經功能。

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