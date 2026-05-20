健康網》被低估健康食材 營養師：龍鬚菜這樣吃更健康

在熱炒店經常吃到的「龍鬚菜」，可能是被低估的健康食材。（資料照、記者游太郎攝）

〔健康頻道／綜合報導〕在熱炒店經常吃到的「龍鬚菜」，可能是被低估的健康食材。營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」說明：龍鬚菜每100g的熱量 19 大卡，比小白菜還低；100g纖維 2.3g，與菠菜相比不遑多讓。價格便宜，鋅含量在蔬菜裡算前段班，花同樣的預算，你能吃到更多營養。

但曾建銘提醒，它不會幫你做的事是：排毒、防失智、顧肝、降血壓；這些都是過度行銷，沒這回事。

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它真正能幫你的是：

每天外食、蔬菜嚴重吃不夠？→ 龍鬚菜半碗頂一碗

想控制體重但怕餓？→ 低熱量高體積，飽足感爆表

肉吃太多、需要纖維幫助消化？→ 纖維量在蔬菜中算中上

曾建銘提醒，關鍵是怎麼吃：清炒勝過沙茶快炒，否則低熱量蔬菜變成高油料理。一定要配蛋白質，龍鬚菜炒蛋 更勝 單吃一盤龍鬚菜。營養更完整，消化也更好。腸胃敏感先從半碗開始。纖維是好東西，但腸胃需要適應，吃太多容易脹氣、腹痛。

你是否聽說過龍鬚菜「不能跟羊肉一起吃」？曾建銘認為從營養學角度：只要你 少油、清淡、吃熟、慢慢吃，基本上不用擔心食物搭配禁忌。

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