自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》被低估健康食材 營養師：龍鬚菜這樣吃更健康

2026/05/20 18:23

在熱炒店經常吃到的「龍鬚菜」，可能是被低估的健康食材。（資料照、記者游太郎攝）

在熱炒店經常吃到的「龍鬚菜」，可能是被低估的健康食材。（資料照、記者游太郎攝）

〔健康頻道／綜合報導〕在熱炒店經常吃到的「龍鬚菜」，可能是被低估的健康食材。營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」說明：龍鬚菜每100g的熱量 19 大卡，比小白菜還低；100g纖維 2.3g，與菠菜相比不遑多讓。價格便宜，鋅含量在蔬菜裡算前段班，花同樣的預算，你能吃到更多營養。

但曾建銘提醒，它不會幫你做的事是：排毒、防失智、顧肝、降血壓；這些都是過度行銷，沒這回事。

它真正能幫你的是：

每天外食、蔬菜嚴重吃不夠？→ 龍鬚菜半碗頂一碗

想控制體重但怕餓？→ 低熱量高體積，飽足感爆表

肉吃太多、需要纖維幫助消化？→ 纖維量在蔬菜中算中上

曾建銘提醒，關鍵是怎麼吃：清炒勝過沙茶快炒，否則低熱量蔬菜變成高油料理。一定要配蛋白質，龍鬚菜炒蛋 更勝 單吃一盤龍鬚菜。營養更完整，消化也更好。腸胃敏感先從半碗開始。纖維是好東西，但腸胃需要適應，吃太多容易脹氣、腹痛。

你是否聽說過龍鬚菜「不能跟羊肉一起吃」？曾建銘認為從營養學角度：只要你 少油、清淡、吃熟、慢慢吃，基本上不用擔心食物搭配禁忌。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中