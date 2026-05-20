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健康網》玉米吃錯恐影響料理風味！ 4大品種差異一次看懂

2026/05/20 17:16

甜玉米、白玉米與糯玉米在甜度與口感上各有不同特色；圖為情境照。（圖取自freepik）

甜玉米、白玉米與糯玉米在甜度與口感上各有不同特色；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是烤玉米派，還是水煮玉米派？玉米看似簡單，其實種類大不同。農糧署指出，甜玉米是鮮食主流、白玉米常見於夜市烤玉米、糯玉米口感黏Q適合加工勾芡、玉米筍則是幼嫩果穗口感清脆。不同品種在風味、口感與用途上各有特色，如果選錯可能讓料理風味大打折扣。

關於攝取玉米的優點，高敏敏於臉書專頁發文表示，現代人除了訓練強度外，飲食內容更是關鍵。想讓肌肉長得結實又不發胖，建議從天然增肌食物著手。其中，玉米屬於澱粉類植物，富含膳食纖維，補充能量無負擔。她提醒，重點是吃對營養+規律運動+充足睡眠，才能讓身體真正合成出健康肌肉。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」表示，玉米是世界級的人氣王，玉米是重要的世界糧食作物，原產於中南美洲，約在16世紀傳入臺灣。主要產區集中在雲嘉南等地，不僅供人食用，也常作為加工用途。常見的食用玉米種類如下：

●甜玉米

全球鮮食玉米的主流款，外觀有黃、白兩色，常見於水煮玉米、火鍋配料，除了直接吃，也能加工成罐頭，廣泛運用在濃湯與各式料理中。

●白玉米

日治時期引入臺灣，發展成具有特色的地方品種，它是夜市烤玉米攤的熟面孔。

●糯玉米

富含支鏈澱粉，外觀看起來霧霧的，口感黏Q、顏色多變，也可加工成玉米澱粉，是料理勾芡的秘密武器。澱粉含量較高，顏色多變，口感較黏軟有嚼勁，常見於烤玉米、水煮玉米。

●玉米筍

早期由玉米疏果而來（黃鬚），屬於玉米的幼嫩果穗，做為蔬菜食用，少數以甜玉米品種蔬果，現在市售多為專用品種的紅鬚玉米筍。

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