台灣首見！20多歲男赴泰國染M痘Ib型 不安全性行為後下體長水泡

疾管署公布，今年5月新增2例M痘確診個案，皆未接種過M痘疫苗；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內首度出現M痘Ib型境外移入病例，一名北部20多歲男子赴泰國後返台確診。疾管署指出，Ib型病毒近年已跨境擴散，但研究顯示，其嚴重度與第II分支差異不大，仍以患者免疫力為關鍵。

疾管署公布，今年5月新增2例M痘確診個案，皆未接種過M痘疫苗，其中1名為北部20多歲男性，4月曾赴泰國並與不特定對象發生不安全性行為，返台後陸續出現生殖器水泡、手腳出疹等症狀，就醫採檢後確診，經基因定序確認感染第I分支Ib子分支（Ib型）病毒株，成為台灣自2022年將M痘列為法定傳染病以來，首例Ib型境外移入個案。

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另一例則為北部40多歲男性本土病例，自述曾有不安全性行為，因身上出現多處水泡就醫確診。疫情中心主任郭宏偉指出，今年截至5月18日，國內累計14例M痘病例，包括12例本土與2例境外移入，患者皆為20至50歲青壯年男性，且近9成未接種M痘疫苗。

防疫醫師林詠青表示，Ib型病毒最早主要流行於非洲地區，初期因資訊有限，曾被認為風險較高，因此一度採取較嚴格的隔離管理。不過後續參考WHO及英、美、歐盟等國際監測資料發現，Ib型致死率雖略高於目前全球流行的第II分支病毒株，但整體差異不大，疾病嚴重程度更與患者本身免疫力有關，因此目前第I分支與第II分支的處置方式已一致，皆採兩階段自主健康管理。

郭宏偉表示，自2022年以來，全球已有144國累計通報超過17.9萬例M痘病例、503例死亡。今年3月全球48個國家與地區新增1235例病例，其中約7成集中於非洲。由於Ib型病毒已持續跨境擴散，包括英國、德國、泰國、新加坡等多國都曾通報相關病例，因此具有風險性行為、尤其無固定性伴侶者，感染風險仍不可輕忽。

副署長曾淑慧提醒，M痘潛伏期最長可達21天，部分患者在出現症狀前1至4天就可能具有傳染力，常見症狀包括皮膚紅疹、水泡、膿疱、發燒、頭痛、肌肉痠痛及淋巴腺腫大等。目前接種疫苗仍是最有效的預防方式，完成2劑接種後保護力可達約9成，若僅接種1劑，保護力約4成至8成。

她呼籲，近1年曾有多重性伴侶、不安全性行為、曾罹患性病，或性接觸對象具有相關風險者，應儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。民眾若前往流行地區或高風險社交場所，也應避免與不特定人士發生親密接觸，若出現疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史與接觸史。

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