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林口男染「首爾型」漢他病毒 典型症狀、致死率曝光

2026/05/19 15:26

林詠青醫師指出，台灣常見的首爾型漢他病毒，主要引發出血熱併腎症候群。（記者侯家瑜攝）

林詠青醫師指出，台灣常見的首爾型漢他病毒，主要引發出血熱併腎症候群。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國內新增今年第3例漢他病毒病例。新北林口一名40多歲男子日前在基隆工作時遭老鼠咬傷，最後住院後確診感染「漢他病毒出血熱併腎症候群」，病毒型別為台灣常見的「首爾型漢他病毒」。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案本身沒有慢性病史，也沒有國內外旅遊史，4月上旬遭老鼠咬傷後，曾至急診接受傷口清潔與施打破傷風疫苗，但5月初開始反覆高燒與身體不適，流感快篩與胸部X光均無異常，直到住院後經實驗室檢驗才確診。所幸個案症狀逐漸改善，預計可順利出院，目前同住家人與職場接觸者共11人皆無疑似症狀。

林詠青提醒，民眾不要把台灣常見的「首爾型漢他病毒」與近期荷蘭郵輪爆發群聚事件的「安地斯型漢他病毒」混淆。台灣主要流行的是首爾型病毒，通常引發「漢他病毒出血熱併腎症候群」，典型症狀包括突發高燒、下背痛、四肢無力、腎功能異常，嚴重時甚至可能出現皮膚或黏膜出血。依病程可分為發燒期、低血壓期、寡尿期、多尿期及恢復期，部分重症患者可能出現多重器官衰竭。

漢他病毒典型症狀包括高燒、下背痛、四肢無力與腎功能異常。（疾管署提供）

漢他病毒典型症狀包括高燒、下背痛、四肢無力與腎功能異常。（疾管署提供）

他指出，首爾型病毒致死率相對較低，約1%至15%，若照護妥善甚至可低於1%；至於南美洲流行的安地斯型漢他病毒，則可能引發「漢他病毒肺症候群」，致死率高達35%至50%，且具有少見的人傳人風險，與台灣目前病例不同。

疾管署副署長曾淑慧表示，漢他病毒主要透過鼠類傳播，人類若吸入遭鼠類糞便、尿液或唾液污染的飛沫、塵土，或被老鼠咬傷、抓傷，都可能感染。

目前疾管署持續在全台機場與港口進行鼠類監測，漢他病毒陽性率約3%至5%，並要求港區加強防鼠措施，包括船隻設置「防鼠盾」，降低境外鼠類進入台灣的風險。

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