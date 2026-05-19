健康網》反覆頭痛別只怪沒睡飽 醫揭腦出血、中風警訊

醫師陳乃銘提醒，頭痛是身體正在發出警訊，若反覆發作、疼痛型態改變，最好就醫檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾出現頭痛時，常認為只是睡眠不足，忍一忍就會好。然而，陳乃銘診所院長陳乃銘提醒，頭痛是身體重要警訊，若反覆發作、疼痛型態改變，甚至合併視力模糊、手腳無力、噁心嘔吐、血壓升高等症狀時，恐與腦出血、腦瘤、中風、感染或高血壓急症有關，務必立即就醫檢查。

頭痛是身體正在發出警訊。陳乃銘在臉書專頁「陳乃銘預防醫學（馬丁大夫）」發文分享，在診間經常聽見病患說「醫師，我只是偶爾頭痛，休息一下就好了」事實上，頭痛並不一定只是疲勞，可能是潛藏疾病的重要警訊。

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他提醒，有些人長期依賴止痛藥，卻忽略真正的原因，等到症狀加劇才發現問題已經拖了很久。他歸納4種常見的頭痛類型：

●緊縮型頭痛

患者常形容像頭被緊緊勒住，並伴隨肩頸僵硬，尤其長時間低頭、久坐使用電腦後容易發作，通常是因為姿勢不良、肌肉緊繃、壓力與疲勞累積造成。

●偏頭痛

典型症狀為單側搏動性疼痛，常伴隨怕光、怕吵、噁心、視覺閃光或頭暈。常見誘因包括睡眠不足、荷爾蒙變化、壓力、氣候改變或飲食刺激。

●叢發性頭痛

疼痛更加劇烈，多集中於眼窩後方，常在固定時間反覆發作，與自律神經異常、抽菸及酒精刺激有關。

●繼發性頭痛

若突然出現「這輩子最痛的頭痛」，並合併視力模糊、手腳無力、噁心嘔吐、血壓升高等症狀，可能與腦出血、中風、感染或腦瘤有關，務必立即就醫檢查。

陳乃銘分析，頭痛背後常與3大因素有關，包括生活型態失衡、長期身心壓力，以及血液循環異常。現代人長時間低頭滑手機、熬夜、久坐不動，容易造成肩頸循環不良；焦慮、睡眠障礙則可能引發神經張力性頭痛；高血壓、貧血及自律神經失調，也可能導致反覆頭痛。

有關於頭痛患者日常保養，陳乃銘建議，規律睡眠與固定作息，每工作1小時適度起身伸展，放鬆肩頸與改善姿勢，補充足夠水分、避免脫水，學習讓大腦休息，減少過度緊繃。飲食上則可多補充富含鎂與維生素B群的食物，如香蕉、堅果、深綠色蔬菜及全穀類，有助穩定神經與減少頭痛發作。最好少吃的食物，包含了過量咖啡因、酒精、巧克力、加工起司，與含味精食物。

陳乃銘總結，頭痛持續超過2週，發作頻率越來越高，疼痛已影響工作與生活，同時合併噁心、視力模糊、說話困難或手腳麻木，最好儘速就醫。

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