比飲食、運動更關鍵 睡眠不足與壽命關聯僅次於吸菸

睡眠不足可能對健康造成長期影響。美國最新研究指出，睡眠時間與壽命的關聯程度，甚至高於飲食與運動等常見健康因素；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕睡眠不足對健康的影響，可能比許多人想像得更大。美國最新研究指出，睡眠時間與壽命的關聯程度，甚至高於飲食與運動等常見健康因素，在所有分析變項中，僅次於吸菸。

根據《Science Alert》報導，這項研究由美國奧勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University，OHSU）團隊進行，分析2019年至2025年間全美健康調查資料，比對民眾自述睡眠時間與預期壽命之間的關聯。

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研究將每晚睡眠少於7小時列為「睡眠不足」，並進一步納入缺乏運動、就業狀況與教育程度等因素交叉分析。結果顯示，即使排除其他變因後，睡眠不足與較低壽命之間的關聯依然明顯，影響程度甚至高於飲食與運動，僅吸菸與壽命縮短的關聯更強。

研究指出，睡眠對人體幾乎所有系統都有影響。過去已有研究發現，即使只少睡一晚，也可能影響大腦運作與免疫系統功能。

研究團隊認為，長期睡眠不足可能與肥胖、糖尿病等疾病存在關聯，而這些慢性病又可能進一步影響壽命。不過，研究也強調，這屬於觀察性研究，目前尚無法直接證明「睡眠不足」就是壽命縮短的單一原因。

成年人應盡量睡滿7小時

目前美國睡眠醫學學會與睡眠研究學會皆建議，成年人每晚至少應睡滿7小時。

研究人員指出，睡眠習慣雖然會受到工作與照護壓力影響，但仍有部分可調整空間。例如減少睡前滑手機、維持規律作息，或增加瑜珈、太極等放鬆活動，都可能有助改善睡眠品質。相關研究已發表於《睡眠進展》（Sleep Advances）期刊。

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