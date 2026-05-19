自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

比飲食、運動更關鍵 睡眠不足與壽命關聯僅次於吸菸

2026/05/19 13:29

睡眠不足可能對健康造成長期影響。美國最新研究指出，睡眠時間與壽命的關聯程度，甚至高於飲食與運動等常見健康因素；情境照。（圖取自freepik）

睡眠不足可能對健康造成長期影響。美國最新研究指出，睡眠時間與壽命的關聯程度，甚至高於飲食與運動等常見健康因素；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕睡眠不足對健康的影響，可能比許多人想像得更大。美國最新研究指出，睡眠時間與壽命的關聯程度，甚至高於飲食與運動等常見健康因素，在所有分析變項中，僅次於吸菸。

根據《Science Alert》報導，這項研究由美國奧勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University，OHSU）團隊進行，分析2019年至2025年間全美健康調查資料，比對民眾自述睡眠時間與預期壽命之間的關聯。

研究將每晚睡眠少於7小時列為「睡眠不足」，並進一步納入缺乏運動、就業狀況與教育程度等因素交叉分析。結果顯示，即使排除其他變因後，睡眠不足與較低壽命之間的關聯依然明顯，影響程度甚至高於飲食與運動，僅吸菸與壽命縮短的關聯更強。

研究指出，睡眠對人體幾乎所有系統都有影響。過去已有研究發現，即使只少睡一晚，也可能影響大腦運作與免疫系統功能。

研究團隊認為，長期睡眠不足可能與肥胖、糖尿病等疾病存在關聯，而這些慢性病又可能進一步影響壽命。不過，研究也強調，這屬於觀察性研究，目前尚無法直接證明「睡眠不足」就是壽命縮短的單一原因。

成年人應盡量睡滿7小時

目前美國睡眠醫學學會與睡眠研究學會皆建議，成年人每晚至少應睡滿7小時。

研究人員指出，睡眠習慣雖然會受到工作與照護壓力影響，但仍有部分可調整空間。例如減少睡前滑手機、維持規律作息，或增加瑜珈、太極等放鬆活動，都可能有助改善睡眠品質。相關研究已發表於《睡眠進展》（Sleep Advances）期刊。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中