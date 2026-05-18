下班後更孤單？研究揭上班族憂鬱感「晚間飆升」 數位同儕支持有助降壓

研究發現，上班族工作時壓力最高，下班後孤獨與憂鬱感反而增加。（彭博）

〔記者侯家瑜／台北報導〕最新研究發現，上班族工作時壓力最大，但下班後孤獨與憂鬱感反而上升。董氏基金會表示，透過匿名聊天室與數位同儕支持，可讓負面情緒下降近4成、樂觀感提升77%。專家建議企業推動心理健康日、放鬆空間與同儕支持制度，協助員工建立更健康的職場生活平衡。

董氏基金會指出，企業近年愈來愈重視職場心理健康，除了傳統員工協助方案（EAPs）外，也開始導入聊天機器人、匿名聊天室等「數位同儕支持（DPS）」工具，讓員工能在壓力大或情緒低落時，即時獲得陪伴與支持。

請繼續往下閱讀...

基金會引述2026年4月刊登於「JMIR Human Factors」期刊的研究指出，美國加州大學柏克萊分校團隊分析5家大型企業、1萬3879名員工共2萬4818筆匿名聊天資料後發現，員工在工作期間壓力最高，但下班後孤獨感與憂鬱感反而明顯升高；而使用數位同儕支持後，孤獨感與壓力平均降低約46%、悲傷感下降45%，焦慮、憂鬱與絕望感也下降近40%，樂觀感更提升約77%。研究也發現，約68%的互動發生在非工作時間，顯示許多人下班後更需要情緒支持。

台北醫學大學臨床心理所教授韓德彥表示，數位同儕支持最大的優勢，在於24小時都能即時獲得回應，且不需預約、匿名性高，能降低求助壓力，成為員工抒發情緒的重要出口。他建議企業除提供心理諮商資源，也可建立Mentor制度、同儕支持小組，幫助新進員工適應職場。若長期處於「心理無法下班」狀態，可透過正念練習放鬆，例如專心走路、午休時不滑手機，或透過數呼吸幫助大腦休息。

董氏基金會心理衛生中心執行顧問葉雅馨則指出，心理健康已是企業不可忽視的「隱形成本」。工作時容易有績效與時程壓力，下班後則可能因空虛、孤單或缺乏紓壓出口，讓負面情緒浮現。她建議民眾平時可培養運動、興趣等固定紓壓習慣，企業也可設置放鬆空間、推動彈性工時、心理健康日或紓壓課程，甚至透過志工活動增加團隊凝聚力。她認為，若能結合匿名、即時的數位支持工具，不僅有助降低員工負面情緒，也能打造更健康、安心的幸福職場。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法