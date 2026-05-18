癌細胞太會躲 新療法把免疫細胞變「追殺部隊」

CAR-T療法的核心概念，是重新訓練人體免疫細胞辨識並攻擊癌細胞。研究人員形容，這就像替免疫系統加裝「導航能力」，讓T細胞更容易鎖定腫瘤；圖為T細胞攻擊癌細胞示意畫面。（圖取自SCIENCE PHOTO LIBRARY）

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌細胞之所以難對付，其中一個原因是它們很擅長躲避免疫系統追蹤。不過，科學家近年開始嘗試「重新訓練」人體免疫細胞，讓它們能主動辨識並攻擊癌細胞。這種被稱為CAR-T的「嵌合抗原受體T細胞療法」，近年已在部分血癌治療中展現成果。

根據《衛報》報導，CAR-T療法的做法，是先從患者血液中取出免疫細胞，再於實驗室進行改造，之後重新輸回人體。研究人員形容，這就像替免疫細胞加裝「GPS」，讓它們更容易找到癌細胞的位置。

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曾飾演電影《侏羅紀公園》博士的紐西蘭影星山姆尼爾（Sam Neill）日前透露，他接受CAR-T療法後，第三期血癌已進入緩解狀態，也讓這項技術再度受到關注。

目前CAR-T療法已用於部分血癌，包括白血病與多發性骨髓瘤。與傳統化療不同的是，CAR-T不只是單次藥物攻擊。改造後的免疫細胞回到人體後，仍可能持續增殖與活動，因此有研究人員將它形容為「活的藥物」。

不過，這項技術目前對血癌效果較明顯，對乳癌、腦癌等實體腫瘤仍較困難。研究人員形容，血癌像是在血液中「找目標」，但實體腫瘤更像一座難以攻入的堡壘，免疫細胞不容易進入腫瘤內部。

未來可能不用抽血改造 直接在體內生成

目前CAR-T最大的限制之一仍是成本，部分療程費用高達數十萬美元，且必須在高度專業的醫療中心進行。不過，研究人員已開始測試新一代「體內CAR-T」技術，希望未來不必先抽血改造細胞，而是透過注射方式，直接在人體內生成CAR-T細胞。研究人員認為，若相關技術成熟，未來有機會大幅降低成本，並讓更多患者取得治療。

不過，目前CAR-T療法主要仍用於特定血癌，對多數實體腫瘤的效果仍在研究中。相關技術也仍面臨成本、副作用與大規模應用等挑戰，距離普及化治療仍需更多臨床驗證。

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