研究：睪固酮有助抑制腫瘤生長 降低致命腦癌風險

膠質母細胞瘤是侵襲性極高的腦癌。研究發現，睪固酮可能有助於限制膠質母細胞瘤的生長。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，睪固酮可能有助於抑制膠質母細胞瘤的生長，補充睪固酮與男性患者死亡風險降低38%相關。此研究發表在《自然》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，膠質母細胞瘤是侵襲性極高的腦癌，男性發病率較高。因膠質母細胞瘤和雄性激素在男性中較為常見，科學家懷疑男性荷爾蒙可能與疾病有關，但早期研究並未深度探討雄性激素在大腦這個高度專門化、精密環境中的作用方式。

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對此美國克里夫蘭診所的研究團隊對膠質母細胞瘤小鼠模型進行實驗，發現降低雄性激素水平會過度刺激下丘腦-腦下垂體-腎上腺（HPA）軸，即參與壓力反應的神經內分泌系統。

該系統過度刺激會導致壓力荷爾蒙增加，促使某些細胞加強大腦屏障阻擋外界干擾。隨著這些保護屏障變強，較少免疫細胞能夠抵達腫瘤，使癌症生長幾乎不受阻礙。

為了檢驗這種關係是否也存在於人類，研究團隊分析了1300多名膠質母細胞瘤男性患者的資料，發現與未接受睪固酮治療的患者相比，補充睪固酮的患者的死亡風險降低了38%。

雖然這些實驗結果尚無法證明因果關係，但研究團隊表示，觀察性數據與前臨床發現的結合，支持對膠質母細胞瘤患者進行臨床實驗的必要性。

研究團隊聲稱，後續研究方向是要弄清楚常見的癌症治療方法雄性激素剝奪，是否實際上對膠質母細胞瘤有害。

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