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健康網》擎天崗「愛」注意！泌尿醫談4大風險：恐陰道感染

2026/05/18 14:18

擎天崗事件後隔日，管理處一度將桌椅搬走，但有三個年輕人把案發桌子搬回原位。（擷取自陽明山國家公園管理處YouTube）

擎天崗事件後隔日，管理處一度將桌椅搬走，但有三個年輕人把案發桌子搬回原位。（擷取自陽明山國家公園管理處YouTube）

〔健康頻道／綜合報導〕擎天崗「忘情演出」案後，鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪在臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」表示，大家都關注是否有違法行為，但我更關心的是這兩位主角的「泌尿健康」。​「醫師，戶外不是比較刺激嗎？有什麼問題？」、「山上風大，會不會感冒啊？」​診間偶爾會有患者這樣好奇發問。其實，在激情之外，環境選擇關乎健康。

蘇信豪分析這類戶外環境「做運動」隱藏的4大泌尿健康風險：

​ 1. 失溫與風寒：山上溫差大，深夜更是低溫。在激情之中脫衣，毛細孔大開。運動後人體出汗，水分蒸發會帶走大量熱能，容易失溫。即使沒有感冒，也可能導致全身痠痛或免疫力下降。

​ 2. 環境不潔：戶外的桌椅、涼亭多有灰塵、細菌，甚至野生動物的排泄物；如果直接進行性行為，環境中的細菌很容易經由性器官進入尿道、陰道，引發泌尿道感染 （UTI） 甚至是陰道感染。

​ 3. 心因性勃起功能障礙：「被拍到」的壓力就是最強的負面刺激！在戶外緊張的環境下，怕被發現、怕警察、怕別人看到...大腦會釋放大量的皮質醇（壓力荷爾蒙），這會直接抑制副交感神經（負責勃起的神經），導致陰莖無法順利充血，發生心因性勃起功能障礙（硬不起來或做到一半軟掉）。

4. 心理壓力與法律風險：最後，當然是法律問題。妨礙風化雖然是法律層面，但因此被社會大眾討論、被警察約談；這份巨大的心理壓力與創傷，可能會導致長期的心理負擔，對未來生活造成極大影響。

蘇信豪提醒，健康的身體，才是享受美好性生活的基石。地點的選擇很重要，請務必選擇安全、乾淨的環境，這不只是對伴侶的尊重，更是對自己健康的負責。

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