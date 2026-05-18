吃不下比忘記更可怕 新營醫院：6成新發失智個案「食慾下降」

莊毓民醫師提醒，當長輩碗裡剩下的飯菜越來越多時，應提高警覺，及早接受專業評估。（新營醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕衛生福利部新營醫院失智症共同照護中心最新統計發現，100位新診斷的失智症個案中，有高達60%出現食慾下降現象，若未及早處理，可能導致營養不良、肌少症，進而加速病程惡化並增加照護壓力。醫師提醒，當長輩碗裡剩下的飯菜越來越多時，應提高警覺，及早接受專業評估。

新營醫院院長、神經內科醫師莊毓民表示，失智症的早期表現，往往不是記憶力退化，而是更容易被忽略的「生活行為改變」，如食量明顯減少 、變得挑食或飲食偏好改變、用餐速度變慢、偶爾出現拒絕進食，多數家屬在初期並未察覺，或僅將其視為正常的老化，但這些改變極可能是失智症最早期的行為訊號之一。

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莊毓民說，失智症早期影響的不僅是記憶力，更是整體大腦功能網絡的退化，包括飢餓與食慾的調控中樞、情緒穩定系統與行為動機、社交反應與日常生活執行能力等。

為了將這些家屬「看得到變化，但看不出風險」的隱形症狀數據化，新營醫院導入 NPI-Q（神經精神量表簡易版）系統性評估，根據「失智風險雷達圖」顯示，失智症早期其實是一組行為症狀群，尤以「食慾下降與進食改變」在雷達圖中呈現極高頻率（數值接近 3.0），是最關鍵的早期預警指標， 此外，食慾問題也常與冷漠、焦慮、易怒及睡眠障礙同時出現。

院方指出，透過NPI-Q 與風險雷達，將過去家屬說不清的變化，轉化為可追蹤、可量化的醫療數據，從診斷走向預警，醫療團隊能提早辨識被忽略的早期行為變化，建立跨層級照護模式，整合醫療端、家庭端與社區端的介入資源。

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