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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

食道癌早期發現 內視鏡微創手術無傷口疼痛少

2026/05/18 10:11

豐原醫院肝膽腸胃科醫師王柏政表示，食道癌及早發現，可透過「內視鏡下腫瘤剝離術」方式切除病灶，避免傳統食道切除手術。（豐原醫院提供）

豐原醫院肝膽腸胃科醫師王柏政表示，食道癌及早發現，可透過「內視鏡下腫瘤剝離術」方式切除病灶，避免傳統食道切除手術。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 一名60歲男子因反覆咳血及吸入性肺炎，至衛生福利部豐原醫院住院治療，經胃鏡檢查發現食道腫塊，進一步確認為食道癌，衛生福利部豐原醫院肝膽腸胃科醫師王柏政採「內視鏡微創」方式進行治療，順利完成病灶切除，術後恢復良好。

衛生福利部豐原醫院肝膽腸胃科醫師王柏政表示，食道癌高危險族群包括長期抽菸、飲酒、嚼食檳榔及有慢性胃食道逆流或頭頸癌病史者，提醒民眾若出現吞嚥困難、胸口異物感、體重減輕、慢性咳嗽或胸痛等症狀，應儘速就醫檢查，把握早期診斷與治療時機。

王柏政指出，食道癌因早期症狀不明顯，許多患者確診時已屬中晚期，治療困難且預後較差，若能在癌前病變或早期癌階段及早發現並介入治療，往往可大幅提升治療成效，甚至免除大型手術。

王柏政表示，內視鏡黏膜下剝離術適用於部分早期消化道腫瘤及癌前病變患者，若病灶未侵犯深層組織，即可利用內視鏡進行整塊切除，相較傳統外科手術，具有無體表傷口、疼痛較少、住院時間短及恢復快速等優勢，能有效保留器官功能並降低治療對生活品質的影響。

豐原醫院為協助有需要的病人安心完成治療，同步啟動跨專業照護機制，由社工團隊協助評估弱勢資格，積極連結社福資源與醫療補助，減輕病友經濟壓力，順利完整切除約5公分病灶，病友術後恢復良好，隔日即順利出院。

衛生福利部豐原醫院肝膽腸胃科醫師王柏政指出，食道癌因早期症狀不明顯，許多患者確診時已屬中晚期，治療困難且預後較差。（圖非當事患者，豐原醫院提供）

衛生福利部豐原醫院肝膽腸胃科醫師王柏政指出，食道癌因早期症狀不明顯，許多患者確診時已屬中晚期，治療困難且預後較差。（圖非當事患者，豐原醫院提供）

一名60歲男子因反覆咳血，及吸入性肺炎至衛生福利部豐原醫院住院治療，經胃鏡檢查意外發現食道腫塊，進一步確認為食道癌，順利完整切。（豐原醫院提供）

一名60歲男子因反覆咳血，及吸入性肺炎至衛生福利部豐原醫院住院治療，經胃鏡檢查意外發現食道腫塊，進一步確認為食道癌，順利完整切。（豐原醫院提供）

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