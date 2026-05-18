高風險血栓合併手術難題 新竹臺大分院多重保護策略成功突破

電腦斷層影像顯示，病人骨盆腔內可見約 10 公分巨大子宮肌瘤（紅圈處），壓迫周邊血管，導致下肢深部靜脈血栓形成，增加手術與肺栓塞風險。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹臺大分院婦產部與心血管中心醫療團隊日前成功完成一例高難度臨床案例。一名50歲女性病人同時面臨「必須立即手術」與「嚴重深部靜脈血栓」的雙重生命威脅，醫療團隊透過跨科整合，運用主動脈球囊阻斷術與下腔靜脈濾網雙重保護機制，讓病人在高風險狀態下仍能安全完成手術，順利恢復健康。

此名病人因直徑約10公分的巨大子宮肌瘤，長期出現嚴重經血過多，導致慢性貧血，血色素僅約5–8 g/dL，需頻繁更換衛生棉，生活品質大受影響。且因腫瘤壓迫下腔靜脈，造成左下肢出現廣泛性深部靜脈血栓，血栓範圍從髂靜脈延伸至膕靜脈。

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醫療團隊評估指出，若不進行手術，出血與貧血狀況將持續惡化；一旦進行手術，血栓可能在過程中脫落，引發致命肺栓塞；若積極抗凝血劑治療，又會使手術出血風險大幅升高，治療面臨高度挑戰。

婦產部李盈萱醫師與心血管中心醫療團隊，經多次跨科討論後，規劃分階段多重保護策略。醫療團隊先於術前經內頸靜脈置放下腔靜脈濾網，作為防止血栓移動造成肺栓塞的重要防線。

手術當日，再於鼠蹊部動脈置入 REBOA導管，於必要時可即時阻斷腹主動脈血流，以利控制突發性大量出血。在雙重防護下，病人順利完成全子宮切除手術，手術時間約4小時，出血量約600毫升，均在可控範圍內，且未發生肺栓塞或其他重大併發症。

術後病人恢復抗凝治療，後續針對殘餘血栓接受血栓清除與血管成形處置，並確認合併髂靜脈壓迫症候群。經持續治療與追蹤，下肢血栓逐漸消失，下腔靜脈濾網也已順利移除。術後追蹤至今已2年，病人日常生活功能良好，未出現後遺症。

李盈萱醫師指出，此案例的成功關鍵在於跨科團隊即時整合與術中團隊支援，兼顧出血與血栓風險，這不只是技術結合，更是團隊合作的成果。主動脈球囊阻斷術原多應用於創傷急救，下腔靜脈濾網則是防止肺栓塞的重要工具，透過雙重策略，突破傳統治療的限制，讓高風險手術能在安全條件下完成，替病人爭取最佳治療時機，完成高風險手術移除疾病根源。

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