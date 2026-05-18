屏東「心衛勇者」巡迴校園 培育400名青少年心理健康種子助己助人

屏東縣政府衛生局社區心理衛生中心深入校園推廣心理健康教育。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕響應5月心理健康宣導「我一起」精神，屏東縣政府衛生局社區心理衛生中心推動「心衛勇者」心理健康急救青少年培育活動，深入校園推廣心理健康教育，號召青少年強化自我照顧與關懷他人的能力，今（2026）年已於高中職舉辦4場次課程，全年預計巡迴超過20場、培育逾400名「心理健康種子」，透過系統性培力，讓學生不但能照顧自己，也能成為同儕間重要支持力量。

屏東縣府衛生局表示，課程以「心理健康急救」為核心架構，透過情境模擬、角色扮演及互動體驗，提升學生參與感與心理健康識能，並運用「1問2應3轉介」技巧，適時關懷與轉介。另結合模擬聽幻覺體驗、情緒卡操作等實務工具，協助學生穩定情緒、建立自我覺察能力。

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過程中，原先沉默的學生有機會表達並理解不同心理疾病；也有學生學會接納自我、勇敢活出自信；更有學生感受到課程意義，期盼守護彼此的力量能傳遞給更多同學。同時，課程也納入網路成癮、網路詐騙與網路霸凌等議題，貼近青少年生活經驗，提升防護意識。

屏東縣府衛生局長張秀君表示，青少年在成長過程中面臨課業、人際及網路等多重壓力，透過心衛勇者校園扎根培力，引導學生共同做出心理健康承諾，有助於及早發現問題、降低風險，並建立友善支持網絡未來將持續深化校園心理健康教育，結合社區與跨單位資源，建構完整支持體系打造更具韌性的健康世代。民眾如有心理健康相關需求，可撥打屏東縣政府衛生局諮詢專線08-7370123。

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