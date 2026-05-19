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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》醫：玩「皮克敏」增加活動量 多瘦1公斤

2026/05/19 08:33

皮克敏玩家造訪嘉市，勞動節連假首日熱鬧不已。（資料照）

皮克敏玩家造訪嘉市，勞動節連假首日熱鬧不已。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕近日手機遊戲「皮克敏」（Pikmin bloom）廣受長輩歡迎，大家都積極走路累積步數來種花、培育小皮克敏。減重醫師蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」表示，日常生活中熱量消耗關鍵在於非運動活動耗能，也就是每天若能多走路，1個月有望瘦下1公斤。

很多人覺得要減肥就一定要去健身房跑得大汗淋漓，但其實根據研究，運動只占身體耗能的5%左右。真正決定日常熱量消耗的關鍵，往往是被大家忽略的非運動活動耗能（NEAT）。

NEAT 指的是除了刻意運動之外，所有走路、爬樓梯、站立、抖腳、或做家事所消耗的能量。這些活動的強度雖然不高，但無形之中累積的能量消耗卻不少，大約佔了每日總消耗熱量的15%。​

數據告訴我們，如果你每天能透過走路或多動多站，額外消耗約200大卡的熱量，一個月下來就累積消耗了6000大卡。理論上，燃燒一公斤脂肪需要消耗約7700大卡，這意味著你光靠每天多走路，一個月就能減掉將近一公斤的純脂肪。一年下來，這種累積的代謝量是非常驚人的。（當然，前提是你沒有用珍奶把熱量補回去）

​像我給自己定下的標準就是每天至少5000步，這樣換算起來就是150~200大卡的熱量。我很少騎摩托車，而是盡量搭捷運加上 YouBike，這些都是提升 NEAT、管理體重的好方法。此外，還有兩個重要的輔助因素支撐著這個轉變：

久坐是健康的隱形殺手。醫學研究顯示，久坐一小時對身體造成的傷害，大約等同於抽了兩根菸。當我們坐著不動時，下肢大肌肉群處於休眠狀態，身體代謝血糖和脂肪的效率會大幅下降，增加心血管疾病與第二型糖尿病的風險。只要你願意站起來走動，代謝引擎就會重新啟動。

另方面，減重最怕意志力耗盡。遊戲化（Gamification）的神奇之處在於，它把枯燥的行走轉化為搜集零件或種花的樂趣。當我們在遊戲中獲得成就感，大腦會分泌多巴胺，這種正向回饋會讓我們產生主動想走的動力，讓減重不再是痛苦的負擔。

​蔡明劼提醒，別給自己太大的壓力，只要記住：今天比昨天多走幾步，你的身體代謝就在悄悄改變了。

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