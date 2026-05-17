瘦瘦針別亂買！劑量錯誤、冷鏈保存失效 恐無法申請藥害救濟

醫師提醒，上網買來路不明的瘦瘦針，不僅可能復胖，甚至無法申請藥害救濟。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕瘦瘦針熱潮持續，不少民眾透過網路代購或自行停藥，但醫師提醒，這些做法潛藏風險，不僅可能復胖，甚至無法申請藥害救濟，一旦出事恐無保障。

台大醫院家醫科主治醫師張皓翔指出，目前臨床觀察發現，使用瘦瘦針約6個月後減重效果最明顯，若持續使用1至2年，體重可維持穩定或略為下降；但若在6個月後停藥，1年內平均會回胖原本減重的一半。

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值得注意的是，若復胖後體重超過原本，體脂率往往更高，對健康反而更不利。

他強調，瘦瘦針的核心目的，是幫助建立新的飲食習慣。使用期間的飲食量，應成為未來維持體重的標準，若停藥後恢復原本的飲食量，幾乎必然復胖。

在減重策略上，醫師指出「飲食估7成、運動化3成」，單靠運動效果有限，需每週運動超過300分鐘才較明顯，因此飲食控制才是關鍵。

此外，張皓翔提醒，瘦瘦針屬處方藥，網路代購存在多重風險，包括藥品來源不明、冷鏈保存失效及劑量錯誤等問題。

最重要的是，透過非正規管道取得的藥物，一旦發生嚴重副作用，將無法申請台灣藥害救濟。他呼籲，減重應在醫師評估與監測下進行，才能兼顧效果與安全。

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