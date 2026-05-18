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健康網》血尿且尿尿會痛 3情況別拖

2026/05/18 15:21

不少人看到血尿，以為吃點藥就好了。對此泌尿科醫師江佩璋提出示警。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人看到血尿，以為吃點藥就好了。對此泌尿科醫師江佩璋提出示警。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋在Thread「江佩璋醫師．泌尿專科」表示，有些人晚上起床上廁所，低頭一看，馬桶裡竟然一片鮮紅。又伴隨排尿刺痛，很多人第一個反應是：「是不是泌尿道感染？」、「吃個消炎藥就好了吧？」。江佩璋提醒，血尿合併尿痛，最常見的原因之一確實是急性膀胱炎。膀胱黏膜發炎、充血，就可能出現尿痛、頻尿、急尿，甚至血尿。

但問題是：不是所有血尿，都能用感染解釋。除了感染之外，輸尿管結石、膀胱結石也可能因為刮傷泌尿道黏膜，造成血尿與疼痛。而在中高齡族群，尤其是反覆血尿、無痛性血尿、或感染治療後血尿仍沒有改善，就更不能忽略膀胱、腎臟或上泌尿道腫瘤的可能性。

江佩璋提醒，出現這 3 種情況，請不要只自行吃藥觀察

1. 肉眼看得到血尿：只要尿液明顯變紅、粉紅、茶色或可樂色，都建議就醫檢查。

2. 血尿中有血塊：血塊代表出血量可能不小，也可能造成尿不出來，需要盡快評估。

3. 血尿反覆出現，或吃藥後仍沒改善：尤其是 45 歲以上、有抽菸史、或反覆被當成感染治療的人，更應該進一步檢查。

江佩璋提醒，就醫前可以先做一件事：拍下尿液顏色。鮮紅、暗紅、茶色、是否有血塊，這些資訊都能幫助醫師判斷出血來源。「尿液顏色，是身體給你的信號燈。見紅，不一定是大事；但一定值得把原因查清楚。」

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