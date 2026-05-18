健康網》男性久坐 熱蛋蛋傷精！醫談解決方案

泌尿科醫師蘇信豪表示，男性久坐對生殖系統傷害甚鉅。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕坐太久不只是腰痛而已，甚至連生殖功能都會受影響。鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪在臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」表示，若是「久坐」太長，坐著太久對男性的4大影響有：

​慢性攝護腺炎：會陰部的「隱形枷鎖」

坐著時，體重直接壓在會陰部（攝護腺位置）。

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​物理壓迫： 導致攝護腺組織受擠壓，引發「無菌性發炎」。

​肌肉緊繃： 骨盆底肌肉為了支撐坐姿長期收縮，最後導致排尿斷斷續續、尿不乾淨。

​勃起功能障礙：血管與神經的「斷路器」

硬度取決於血流，久坐則會阻礙血流。

​血管受損： 缺乏運動會增加代謝風險，讓陰莖小動脈供血不足。

​神經麻木： 物理性壓迫「陰部神經」，可能降低敏感度與興奮感。

​精索靜脈曲張：蛋蛋的「血液大塞車」

這是久坐最容易被忽視的傷害！

​腹壓升高： 長時間維持坐姿會增加腹壓，阻礙精索靜脈血液回流。

​靜脈瘀血： 血液像塞車一樣堆積在陰囊靜脈，導致血管擴張扭曲。

​沉重感： 患者常感到陰囊有墜脹感、隱隱作痛，嚴重時甚至會影響造精功能。

​殺精高溫：蛋蛋最怕的「恆溫烤箱」

​熱傷害： 睪丸需要比體溫低 1-2°C 才能正常運作。久坐加上衣物悶熱，會使陰囊溫度升高，直接「熱壞」精子，降低活動力與受孕率。

蘇信豪提醒：

​「起立」是最好的治療： 每 40-50 分鐘起身活動 5 分鐘，深蹲或原地踏步，讓血液重新流動。

​更換坐具： 選擇中心挖空或符合人體工學的坐墊，減少對會陰與陰囊的直接壓迫。

​冰冷排汗通風褲子： 減少下半身悶熱，幫助蛋蛋散熱。

​有氧心肺運動： 每週 3 次慢跑或游泳，改善骨盆腔循環。

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