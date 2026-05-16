基因檢測需求增！遺傳諮詢師盼納入醫療體系 衛福部：願意討論

14家醫界學者與專業團體代表齊聚一堂，共同呼籲加速推動遺傳諮詢師法案，完善制度與專業認證，強化基因醫療服務品質。（台灣遺傳諮詢學會提供）

〔記者林志怡／台北報導〕近年來精準醫療成為趨勢，許多民眾會在醫療過程中接觸到基因檢測資訊。台灣遺傳諮詢學會指出，目前全台僅有不到百位遺傳諮詢師，人力明顯不足，盼衛福部將遺傳諮詢師正式納入醫療體系並改善人力困境。對此衛福部回應，願意與學會繼續討論「遺傳諮詢師法」立法細節。

基因檢測日益普及，民眾在接受健康檢查、產前篩檢、癌症風險評估、罕見疾病診斷時，都可能接觸到基因資訊，而相關檢測報告內容解讀，則仰賴具有遺傳諮詢專業人員，否則往往會因為無法理解專業術語、風險數字與疾病可能性，反而造成不必要的焦慮與困惑，甚至因此做出錯誤決策。

請繼續往下閱讀...

台灣遺傳諮詢學會、罕見疾病基金會、人類遺傳學會、全台14家設有遺傳諮詢中心的醫學中心等共同呼籲，目前全台僅約90名具有專業訓練背景的遺傳諮詢師，難應對民眾龐大的遺傳諮詢需求，希望將遺傳諮詢師正式納入醫療體系，透過制度改善人力問題。

台灣遺傳諮詢學會理事長簡純青指出，「遺傳諮詢師」過去常被當成醫師助理，且多是「學徒制」，雖目前已經走向學校體系，並建立雙學會認證制度、有繼續教育制度，但目前仍未正式被視作醫療體系中的一環，未來應強化相關專業人力、教育培訓與醫療服務體系，才能真正落實精準醫療。

衛福部次長林靜儀表示，目前台灣遺傳諮詢學會中的「遺傳諮詢師」有醫事人員，也有非醫事人員，提供遺傳諮詢服務的醫事人員本身可能有醫師、醫檢師等資格；生物科技背景、不具有醫事人員資格的遺傳諮詢師，可能本身有臨床諮詢專業，有部分會在檢驗單位提供遺傳疾病諮詢。

林靜儀說，兒科、產科、神經內科、血液腫瘤科等都可能牽涉遺傳諮詢專業，過去衛福部曾與相關團體研議訂定「遺傳諮詢師法」，但相關立法涉及遺傳諮詢師的執業條件、學歷認證、與其他相似職種或類似工作間的合作與互斥關係等。

林靜儀舉例，單以產科來說，我國1年約有10萬名新生兒，以學會目前統計，全台具有專業訓練背景的遺傳諮詢師僅約90位，恐難應對大量的諮詢工作，遑論其他民眾的遺傳諮詢需求。

因此，林靜儀強調，衛福部願意繼續與學會進行立法細節的討論，但目前也需要讓民眾熟悉「遺傳諮詢師」的專業內容，同時也讓更多人知道，國健署已認證14處遺傳諮詢中心，可以提供有遺傳諮詢專業服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法