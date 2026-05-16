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癌細胞還沒反撲就先換藥！新研究揭「搶先一步」抗癌策略

2026/05/16 16:33

研究指出，癌細胞可能在治療過程中逐漸產生抗藥性，若能在腫瘤仍受控制時提前更換療法，或有機會提高治療效果；示意圖。（圖取自Freepik）

研究指出，癌細胞可能在治療過程中逐漸產生抗藥性，若能在腫瘤仍受控制時提前更換療法，或有機會提高治療效果；示意圖。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌症治療最棘手的問題之一，就是腫瘤原本對藥物有反應，之後卻逐漸產生抗藥性，導致病情復發。英國最新研究提出一種全新思路：與其等癌細胞「學會反抗」後再換藥，不如趁腫瘤仍受到壓制時，提前切換療法，或許更能提高治療成功率。

科普網站《SciTechDaily》報導，這項研究由英國倫敦城市聖喬治大學（City St George’s, University of London）數學團隊主導，成果發表於《遺傳學》（Genetics）期刊。研究人員利用演化模型分析癌細胞變化，模擬不同治療時機對腫瘤的影響。

研究指出，現行治療流程通常是在腫瘤再次增長後，才改用第二種療法。但此時部分癌細胞可能早已出現新突變，甚至對第二種藥物也具備抗藥性，使後續治療效果下降。

研究團隊提出「趁它虛弱時追擊」的新策略，也就是在第一種療法仍有效、腫瘤持續縮小時，就提前更換第二種療法，試圖在癌細胞建立抗藥性前先行壓制。

研究主持人諾布爾（Robert Noble）表示，這種概念其實與抗生素抗藥性或流感疫苗研究相似，都是利用演化原理，搶先預測疾病下一步變化。

數學模型顯示　提前換療法效果更好

研究團隊利用數學模型模擬癌細胞演化後發現，這種提前切換療法的方式，整體效果普遍優於現行標準治療流程。研究也指出，若未來能靈活搭配3種以上療法，甚至可能提高大型腫瘤的清除機率。

目前已有小型臨床試驗，開始在軟組織癌、乳癌與攝護腺癌領域測試相關概念。研究團隊強調，這項成果目前仍屬理論模型與初步臨床階段，尚未證實能直接提升病患存活率，但相關結果顯示，癌症治療未來或許不只比拚藥物強度，還包括「何時換招」的時機判斷。

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