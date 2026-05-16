健康網》擎天崗「愛」注意 泌尿醫談戶外親密安全守則

擎天崗事件隔日，該桌椅成為熱門打卡點，有人穿起恐龍裝，吸引網友持續觀看即時影像。（圖擷自YouTube）

〔健康頻道／綜合報導〕擎天崗在14日晚間，有情侶約會時當了「四腳獸」，意外被監視器拍下，使得當地成為打卡熱點，甚至在昨（15）日晚間都聚集大量民眾喧鬧玩樂；直到今（16）日上午才恢復為長輩健行、家庭遊樂的溫馨景象。

懿安泌尿科診所院長呂謹亨在臉書專頁 「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師 」表示，古人說「日月星辰下不野合」，《黃帝內經》等中醫經典也常警告，在野外同房會受到「露水、風邪」等物質影響，進而損害健康。站在現代醫學的角度來看，他們的「直覺」其實非常精準！野外的確潛藏著許多微觀世界的危機。《黃帝內經》所說的「露水對身體有害」，用現代醫學翻譯，其實就是微生物感染、過敏原與環境風險。

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微觀世界的「邪氣」入侵（泌尿生殖道感染）：野外的草地、泥土和水源充滿了細菌、黴菌與寄生蟲。直接接觸容易導致大腸桿菌等細菌逆行進入尿道，引發急性尿道炎或膀胱炎；女性也極易因菌群失衡而罹患細菌性陰道炎或念珠菌感染。

大自然的惡意（昆蟲與過敏原）：當你正處於難以分心之關鍵時刻，一隻帶有隱翅蟲、紅火蟻或蜱蟲（可能傳播萊姆病）的昆蟲悄悄爬上敏感部位，後果不堪設想。此外，皮膚直接接觸花粉或有毒植物（如咬人貓、毒藤），可能引發接觸性皮炎，讓激情瞬間變成慘叫。

體溫調節失衡（風邪侵體）：中醫怕「風邪」，現代醫學則怕「失溫」。性行為時人體血管擴張、大量出汗，此時野外的冷風或冰冷的地面會加速熱量流失，導致免疫力暫時下降，極易感冒或引發肌肉痙攣。

物理性外傷：沙礫、樹枝或尖銳的石頭很容易擦傷皮膚。在免疫力因出汗和摩擦下降的情況下，微小的傷口都可能演變成嚴重的蜂窩性組織炎。

安全指南

呂謹亨表示，若你和伴侶堅持想體驗大自然的奧秘，請務必記住這份現代醫學與法律的「防身錦囊」：

1. 物理隔離是第一要務：絕對不要直接躺在草地、沙灘或石頭上。準備一張厚實、防水且易清潔的野餐墊或汽車後座。這不僅能阻擋古人的「地氣（濕氣）」，更能隔絕高達 99% 的細菌與毒蟲。

2. 生理防護不可少：

全程使用保險套： 確保阻絕外來細菌，保護彼此的生殖黏膜。

備妥水性潤滑劑： 戶外環境通常風大、乾燥，加上緊張情緒可能導致分泌不足，適當補充潤滑能避免摩擦造成微小撕裂傷。

3. 事後清潔黃金期：結束後，請立刻使用無香精的嬰兒濕紙巾進行局部清潔，性行為前後大量飲水，至少喝500c.c., 並且性行為後務必排尿。排尿是沖刷尿道、預防尿道炎最有效的方法。甚至常常反覆性行為後泌尿道感染的患者，可以預防性服用抗生素。

4. 嚴防野生動物與過敏：避開茂密的草叢與未知的水源，事前的防蚊液請塗抹在衣物邊緣，切勿不慎沾到殖器，否則化學成分會帶來強烈的灼傷感。

5. 法律與隱私：最後呂謹亨強調，最難防範的當然是攝影機與路人，請在確保高度隱私且合法的私人領地進行，避免觸犯妨害風化。

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