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屏東警官休假突心梗 消防強心針、醫院低溫治療搶命 昏迷從3分變甦醒

2026/05/16 13:47

新園消防隊成功在鬼門關前搶人，特地到醫院和曾男合影。（消防局提供）

新園消防隊成功在鬼門關前搶人，特地到醫院和曾男合影。（消防局提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔分局二組曾姓組長，於4月26日時，因休假於下午在新園鄉的家中附近田間跑步運動，但卻突然倒地，經周遭人發現報案，並帶著消防分隊隊員到場救命，立刻接手CPR，並在送醫途中以「強心針」救命，成功在鬼門關前搶人，曾男後來經過醫院以低溫治療後，在本（5）月11日醒轉，目前已回家休養。

屏東縣政府消防局獲報後，迅速派遣新園分隊救護人員前往現場搶救。救護人員到場後，發現患者已無呼吸、無脈搏。立即執行高品質CPR、電擊去顫（共電擊1次）、建立靜脈輸液。並於送醫途中給予Epinephrine（強心針）2劑，經即時處置，送抵安泰醫院後約2分鐘後ROSC（重新建立自發性循環）。

患者送到東港安泰醫院後由心血管團隊接手，經檢查確認為急性心血管問題，隨即進行緊急手術置放3支心臟支架，但因為病患術後仍處於深度昏迷狀態（GCS 3分），醫療團隊評估啟動「低溫療法」，希望降低腦部缺氧後的損傷風險，提升存活率與神經功能恢復機會，安泰醫院表示，本案從到院前急救、心導管手術到重症加護治療全程均處於深度昏迷狀態，符合低溫療法的適應症，經醫療團隊持續照護12天後，患者不僅甦醒，更恢復至GCS滿分的15分，腦部功能幾乎完全恢復正常，令人振奮。

新園分隊表示，本案展現EMT-P專業急救能力與EMT-2救護團隊合作精神，也完整體現「生命之鏈」的重要性，從民眾即時通報、及早CPR、儘早電擊、救護人員高級救命術處置，到醫院後續照護，最後復原，每一環都不可或缺。更令人振奮的是，出勤的EMT-P楊員是去年剛結訓的高級救護技術員，一返鄉服勤便有機會大展身手；EMT-2陳員在新園鄉有著5年的資歷，兩人在現場的合作無間才有這次成功的急救。

安泰醫院表示，院外心跳停止（OHCA）患者本就屬高死亡率族群，尤其需電擊急救的個案，能在送醫後完全恢復清醒與正常腦功能者相當少見；此次成功案例，也展現安泰醫院在急重症醫療、心血管介入治療及低溫療法的整合應變能力與實力；內埔分局則表示，曾姓組長以往工作狀態及出勤狀況良好，事發前同仁也未查覺其身體有異狀，因此都相當意外他突然倒下，感謝消防局及醫院全力救治，目前先請曾姓組長在家休養。

新園消防隊成功在鬼門關前搶人，特地到醫院和曾男合影。（消防局提供）

新園消防隊成功在鬼門關前搶人，特地到醫院和曾男合影。（消防局提供）

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