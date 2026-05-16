不是菌數高就有效 醫揭益生菌「模糊真相」：很多細菌活不到腸道

醫師指出，部分益生菌雖標榜高菌數，但許多細菌在通過胃酸後，可能無法長時間存活於腸道；示意圖。（取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕益生菌幾乎已成為現代人最常購買的保健食品之一，但「菌數越高越有效」未必成立。英國醫師與微生物學研究者指出，多數人其實並不清楚自己吞下了什麼。部分產品雖標榜含有數十億活菌，但許多細菌在通過胃酸後，可能根本無法長時間存活於腸道。

根據《Science Alert》轉載刊登於《對話》（The Conversation）的文章，英國聖喬治倫敦大學（St George’s, University of London）資深講師蘭登（Berenice Langdon）表示，市面上的益生菌產品經常強調「高菌數」、「多菌種」與「活性菌」，卻很少清楚說明實際效果。

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她指出，部分產品一顆膠囊含有250億個細菌，遠高於人體平時從食物中攝取的菌量。不過，人體胃酸會先殺死大部分外來細菌，真正能抵達腸道並存活下來的其實有限。

文章提到，多數益生菌產品常含有乳酸桿菌（Lactobacillus）與雙歧桿菌（Bifidobacteria）等常見菌種。這些細菌本來就存在人體腸道與優格等食品中，因此被認為安全性較高。

「安全」不等於「有效」 許多產品不需證明療效

蘭登指出，益生菌產業大量使用「支持腸道健康」、「友善細菌」等模糊描述，但許多產品其實不需證明具備明確療效。

她解釋，由於部分菌種早已被歸類為「一般認為安全」（Generally Recognized As Safe），廠商若只使用較籠統的健康宣稱，往往不需進一步提出完整療效證據。

文章也提到，對大部分健康成年人而言，攝取益生菌通常不會造成問題，但免疫功能較差者仍可能存在感染風險。

目前已有部分研究認為，特定益生菌可能對腹瀉、抗生素相關腸胃不適等情況有幫助，但不同菌種之間效果差異很大，並非所有產品都適用於所有人。

蘭登坦言，當有人問她「益生菌到底有沒有效」時，她現在最常回答的是：「它們大概沒有傷害你。」但她也強調，目前科學界對益生菌的理解仍在持續發展中，相關效果與適用範圍仍有許多問題待釐清。

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