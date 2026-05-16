健康網》臉蛋總是油膩膩 專家：吸油面紙害你暗沈

很多人包包裡常備吸油面紙，一看到油光就猛吸，但是臉頰仍蘭乾到發癢緊繃，T字部位依然油膩，甚至粉刺、暗沈接踵而來。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕夏天一到，你的臉就「油膩膩」？ 很多人包包裡常備吸油面紙，一看到油光就猛吸，但是臉頰仍蘭乾到發癢緊繃，T字部位依然油膩，甚至粉刺、暗沈接踵而來。中華民國美容醫學醫學會護理小組召集委員、皮膚科護理師郭貞君提醒，這種「又乾又油」的關鍵不在於油脂分泌過剩，而是「乳化失敗」導致屏障受損，是皮膚失去平衡的求救訊號。

戳破「代償性出油」假象：出油與保水是兩回事

郭貞君表示，很多人以為「皮膚太乾會自動分泌更多油脂來補水」，這其實是常見的保養誤區。醫學文獻與科學證據並不支持「缺水會誘發皮脂腺出油」的論點。事實上，「出油」和「保水」這兩者是獨立運作的系統 ：

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皮脂出油：受到荷爾蒙、溫度、基因及飲食行為影響。

角質保水：取決於天然保濕因子及皮脂膜的乳化程度。

當油、水與角質無法正常乳化，殘油會浮在表皮造成油光，但下層角質卻因吸不到水而乾硬緊繃，這才是「又油又乾」的真相 。

粉刺與暗沈真相：你的角質層「大塞車」了

健康皮膚依靠油脂、汗水與角質自然乳化，形成一層「皮脂膜」（天然乳液）。這層薄膜能泡軟老廢角質並幫助其順利代謝。一旦頻繁吸油或過度清潔，保護膜難以形成時，就會引發連鎖反應：

生成粉刺：乾硬的角質壓制毛孔口，導致角質栓塞，形成清不掉的顆粒感並阻斷油水分泌。

肌膚暗沈：失去乳化的角質層變得又厚又硬，皮膚就像疊了一層灰色磚塊，失去透明感與光澤。

臉部出現「皮革感」？是吸油面紙的中斷式傷害

你是否覺得吸油面紙用久了，臉色反而顯得更黑？郭貞君護理師解釋，這是因為乳化機制的中斷。當你吸走僅存的油脂，角質會因失去潤澤而轉變為「表面飄著油光的乾硬皮革」。

乳化中斷：乾硬的層板變得更緊實，使粉刺感加重 。

角質堆積：無法代謝的老廢角質讓臉色灰暗粗糙，不再透亮 。

如一天需使用十幾張吸油面紙，頻繁洗臉、控油，卻依舊感到油膩，這就是皮膚在告訴你，保養方式錯誤。

夏日穩膚守則：讓皮脂膜「休養生息」

夏天保養不該執著於「零油光」，而是要讓皮膚恢復自癒力。郭貞君護理師建議四個實戰守則。

拒絕過度清潔：避免讓已經乾硬的角質層板更加崩潰。

輕按取代摩擦：使用吸油面紙時請以「輕壓」帶走浮油，嚴禁摩擦角質。

精準簡化保養：堅持溫和清潔與正確避曬，減少複雜程序，給皮膚重建恆定狀態的機會。

實證醫學監測：若敏感、粉刺症狀持續，應尋求專業醫師透過顯微影像紀錄來確認追蹤皮膚的代謝方向。

清爽 來自肌膚的「自癒力」

夏日真正的清爽，不是靠外力吸乾油脂，而是讓肌膚恢復正常的代謝與自癒力。郭貞君提醒，精準養護，少一點盲目傷害，尊重肌膚的自癒能力，自然會還你清爽透亮！

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