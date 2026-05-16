健康網》擎天崗爆紅 醫：戶外親密行為5大風險

在擎天崗四腳獸事件後隔日，管理處一度將桌椅搬走，但有三個年輕人把案發桌子搬回原位。（擷取自陽明山國家公園管理處YouTube）

〔健康頻道／綜合報導〕陽明山國家公園擎天崗的鏡頭君在昨（15）日晚間，拍下有情侶在擎天崗做出親密的「四腳獸」行為，意外被YouTube放送，使得當地成為打卡熱點，甚至在16日凌晨，聚集大量民眾拍照遊樂，甚至到今（16）日仍有不少人聚集。同時當事人也到案說明，男方僅說「一時興起」。不過內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋提醒，在戶外從事性行為感覺很刺激，但以醫學角度來看，風險多樣且巨大。

江佩璋於Thread「江佩璋醫師．泌尿專科」發文指出， 戶外性行為常被包裝成刺激、浪漫，但從泌尿科與性醫學角度來看，它其實牽涉到不少健康風險。

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第一：感染與泌尿道風險。戶外環境可能接觸土壤、沙粒、植物、昆蟲或異物。若生殖器、尿道口或外陰部直接接觸，加上摩擦造成微小傷口，可能增加尿道炎、膀胱炎、外陰陰道炎，甚至性傳染病傳播的風險。

第二：皮膚與黏膜受傷。沙粒、草地、礫石、樹枝、碎玻璃或粗糙表面，都可能造成擦傷、割傷或黏膜破損。這些微小傷口不一定當下明顯，但會讓局部發炎、疼痛，也可能讓感染更容易發生。

第三：水中性行為其實不乾淨。海水、泳池、溫泉或溪水不等於無菌環境；水分還可能沖掉天然潤滑，反而增加乾澀、摩擦與黏膜受傷。

第四：性行為傳染病風險不會因為地點改變而消失。保險套可以降低傳染病風險，但不能完全阻絕所有感染，例如 HPV、疱疹仍可能經由皮膚接觸傳播。

第五：法律與人身安全風險。若在公共場所或他人可能看見的地方發生性行為，在台灣可能涉及《刑法》第 234 條公然猥褻罪。此外，也有偷拍、被發現、受傷後求救困難等問題。

江佩璋提醒，如果性行為後出現頻尿、急尿、排尿灼熱、血尿、下腹痛、分泌物異常、外陰搔癢、發燒或腰痛，不要自行亂吃抗生素，建議盡早就醫檢查。

江佩璋總結：最安全的親密行為場所，仍然是乾淨、私密、合法、雙方都安心的環境。

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