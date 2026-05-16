7旬翁感冒變呼吸困難 胸腔竟藏7.6公分主動脈瘤

賴金湖發現，患者胸部降主動脈異常擴大，最寬達7.6公分（手指處）。（員榮醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣78歲陳姓男子日前因高燒、呼吸困難送醫，原以為只是重感冒併發肺炎，沒想到經電腦斷層檢查，竟意外發現胸部降主動脈藏有一顆直徑7.6公分的巨大主動脈瘤，宛如胸腔裡的不定時炸彈，隨時可能破裂喪命。所幸醫療團隊緊急施行微創主動脈支架置放手術，成功解除危機。

員榮醫院表示，陳男到院時已有膿胸及肺部感染症狀，醫師進一步安排電腦斷層檢查，意外發現其胸部降主動脈異常擴大，最寬達7.6公分，已遠超危險標準，因此立即轉由心臟外科接手治療。

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員榮醫院心臟外科主任賴金湖指出，主動脈瘤並非腫瘤，而是血管壁因退化或壓力過大而異常膨脹。一般主動脈直徑約2至3公分，超過4公分就算動脈瘤，若超過5.5公分，便符合支架手術條件；一旦超過7公分，血管壁就像被吹脹過頭的氣球，血壓一升高便可能瞬間破裂，死亡風險極高。

員榮醫院心臟外科主任賴金湖手繪圖，解釋胸主動脈支架將瘤體與血流隔離，避免破裂。（員榮醫院提供）

醫療團隊隨即替陳男進行微創主動脈支架置放手術，利用導管從鼠蹊部進入血管，傷口不到1公分，約2小時完成手術。術後影像顯示，原本巨大的動脈瘤已幾乎沒有血流灌入，成功阻止瘤體繼續膨脹與破裂。院方表示，這也是員榮醫院首例主動脈支架置放手術，而陳男術後恢復良好，僅因需治療肺部感染，住院數日後即順利出院

賴金湖提醒，主動脈瘤初期通常沒有明顯症狀，但若出現胸悶、胸痛、背部深層疼痛，甚至長期咳嗽、聲音沙啞、吞嚥卡卡或莫名喘不過氣，都可能是動脈瘤壓迫周邊器官所致，尤其高齡、高血壓及吸菸族群更要提高警覺，若症狀反覆卻查不出原因，應及早接受詳細檢查。

員榮醫院心臟外科主任賴金湖（左）替陳男進行微創主動脈支架置放手術。（員榮醫院提供）

電腦斷層檢查發現，陳男降主動脈出現巨大動脈瘤（圖中紅圈處），最大直徑達7.6公分。（員榮醫院提供）

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