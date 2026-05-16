自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

7旬翁感冒變呼吸困難 胸腔竟藏7.6公分主動脈瘤

2026/05/16 10:08

賴金湖發現，患者胸部降主動脈異常擴大，最寬達7.6公分（手指處）。（員榮醫院提供）

賴金湖發現，患者胸部降主動脈異常擴大，最寬達7.6公分（手指處）。（員榮醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣78歲陳姓男子日前因高燒、呼吸困難送醫，原以為只是重感冒併發肺炎，沒想到經電腦斷層檢查，竟意外發現胸部降主動脈藏有一顆直徑7.6公分的巨大主動脈瘤，宛如胸腔裡的不定時炸彈，隨時可能破裂喪命。所幸醫療團隊緊急施行微創主動脈支架置放手術，成功解除危機。

員榮醫院表示，陳男到院時已有膿胸及肺部感染症狀，醫師進一步安排電腦斷層檢查，意外發現其胸部降主動脈異常擴大，最寬達7.6公分，已遠超危險標準，因此立即轉由心臟外科接手治療。

員榮醫院心臟外科主任賴金湖指出，主動脈瘤並非腫瘤，而是血管壁因退化或壓力過大而異常膨脹。一般主動脈直徑約2至3公分，超過4公分就算動脈瘤，若超過5.5公分，便符合支架手術條件；一旦超過7公分，血管壁就像被吹脹過頭的氣球，血壓一升高便可能瞬間破裂，死亡風險極高。

員榮醫院心臟外科主任賴金湖手繪圖，解釋胸主動脈支架將瘤體與血流隔離，避免破裂。（員榮醫院提供）

員榮醫院心臟外科主任賴金湖手繪圖，解釋胸主動脈支架將瘤體與血流隔離，避免破裂。（員榮醫院提供）

醫療團隊隨即替陳男進行微創主動脈支架置放手術，利用導管從鼠蹊部進入血管，傷口不到1公分，約2小時完成手術。術後影像顯示，原本巨大的動脈瘤已幾乎沒有血流灌入，成功阻止瘤體繼續膨脹與破裂。院方表示，這也是員榮醫院首例主動脈支架置放手術，而陳男術後恢復良好，僅因需治療肺部感染，住院數日後即順利出院

賴金湖提醒，主動脈瘤初期通常沒有明顯症狀，但若出現胸悶、胸痛、背部深層疼痛，甚至長期咳嗽、聲音沙啞、吞嚥卡卡或莫名喘不過氣，都可能是動脈瘤壓迫周邊器官所致，尤其高齡、高血壓及吸菸族群更要提高警覺，若症狀反覆卻查不出原因，應及早接受詳細檢查。

員榮醫院心臟外科主任賴金湖（左）替陳男進行微創主動脈支架置放手術。（員榮醫院提供）

員榮醫院心臟外科主任賴金湖（左）替陳男進行微創主動脈支架置放手術。（員榮醫院提供）

電腦斷層檢查發現，陳男降主動脈出現巨大動脈瘤（圖中紅圈處），最大直徑達7.6公分。（員榮醫院提供）

電腦斷層檢查發現，陳男降主動脈出現巨大動脈瘤（圖中紅圈處），最大直徑達7.6公分。（員榮醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中