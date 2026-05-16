健康網》「老人味」害婚姻 中醫提醒：恐是「病氣味」

近年「老人味」（加齡臭、老人臭）一詞在社群備受討論。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年「老人味」（加齡臭、老人臭）一詞在社群備受討論，甚至一度成為許多夫妻離婚的導火線。女網友在Thread說明，自己經常聞到所謂了「老人味」，只要30多歲的老公當日沒睡好，房內就會有明顯異味。

中醫師陳柏太在下面回應，30多歲理論上不大可能發生老人味，通常是在長期熬夜、睡眠不足、過勞，身體會出現類似的味道。建議平時多喝水，補充維生素C、E，以及鋅。搭配中醫調理可以改善。

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另外陳柏太說明，中醫說「望聞問切」，其中「聞」就包含了聞味道：例如，火氣大的人出現臭味；寒氣重的人出現腥味；濕氣重的人出現甜味。一個人生病的時候，身體的代謝變差，會透過呼吸、毛孔皮脂腺來排泄這些垃圾，就產生所謂的「病氣味」；陳柏太提醒，如果發現身邊的人身上突然多了異味，請別覺得厭惡、迴避，多關心一下他的健康。

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