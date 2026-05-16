限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》「老人味」害婚姻 中醫提醒：恐是「病氣味」
〔健康頻道／綜合報導〕近年「老人味」（加齡臭、老人臭）一詞在社群備受討論，甚至一度成為許多夫妻離婚的導火線。女網友在Thread說明，自己經常聞到所謂了「老人味」，只要30多歲的老公當日沒睡好，房內就會有明顯異味。
中醫師陳柏太在下面回應，30多歲理論上不大可能發生老人味，通常是在長期熬夜、睡眠不足、過勞，身體會出現類似的味道。建議平時多喝水，補充維生素C、E，以及鋅。搭配中醫調理可以改善。
請繼續往下閱讀...
另外陳柏太說明，中醫說「望聞問切」，其中「聞」就包含了聞味道：例如，火氣大的人出現臭味；寒氣重的人出現腥味；濕氣重的人出現甜味。一個人生病的時候，身體的代謝變差，會透過呼吸、毛孔皮脂腺來排泄這些垃圾，就產生所謂的「病氣味」；陳柏太提醒，如果發現身邊的人身上突然多了異味，請別覺得厭惡、迴避，多關心一下他的健康。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞