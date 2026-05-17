健康網》醫：喝蔓越莓汁「預防」細菌闖泌尿道 發炎請就醫

不少人認為喝蔓越莓汁有助保護泌尿道，對抗發炎；對此泌尿科醫師江佩璋提出看法。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人都說，若女性有膀胱炎或是泌尿道相關困擾，可以多喝蔓越莓汁；市面上也有不少與蔓越莓有關的保健食品。

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋在Thread「江佩璋醫師．泌尿專科」表示，很多人把蔓越莓當作治療尿路感染的「神丹妙藥」，一發炎就狂喝，結果反而痛得更厲害。江佩璋解析，蔓越莓中含有一種叫做「A型原花青素（PACs）」的成分。它的作用機制是改變大腸桿菌表面的纖毛結構，讓細菌「不容易黏附」在膀胱壁上，進而隨著尿液排出。

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江佩璋表示，蔓越莓的功能是「預防」，而不是「殺菌」。當你已經發炎、細菌已經大軍壓境時，喝再多蔓越莓也無法取代抗生素的治療效果。

江佩璋建議：

1. 平時保養可吃：經常反覆感染的人，可以當作日常預防的保健品。

2. 發炎時請吃藥：一旦出現尿痛、頻尿，請找醫師評估開立抗生素。

3. 小心糖分陷阱：市售蔓越莓汁多半加了大量糖分，喝多反而容易讓細菌滋生。

不少人都說，若女性有膀胱炎或是泌尿道相關困擾，可以多喝蔓越莓汁。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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