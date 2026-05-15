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健康網》睪固酮低恐性慾降、骨疏鬆 網紅醫6招提升睪固酮

2026/05/15 21:03

加拿大網紅醫師保羅表示，正確地騎單車可增加睪固酮。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

加拿大網紅醫師保羅表示，正確地騎單車可增加睪固酮。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人飽受低睪固酮所苦，對男性來說，低睪固酮帶來的男性更年期症狀，更是令人困擾。在加拿大執業的網紅醫師保羅（Paul Zalzal）與布萊德（Brad Weening）在擁有122萬訂閱的頻道「Talking With Docs」說明能夠提高睪固酮的6個方法，且不必使用藥物。該影片獲得50萬次觀看。

布萊德表示，睪固酮是一種性荷爾蒙，主要由生殖器官和腎上腺製造。隨著年齡增長，約在20到30歲後，睪固酮濃度會自然下降。要把他當成自然老化，或是一種疾病，端視你的生活受影響之程度。低睪固酮的常見症狀包括：精力下降、容易疲勞；情緒低落或波動；性慾降低及性功能障礙；肌肉量減少與骨密度降低（甚至導致骨質疏鬆）。

保羅與布萊德提供6個自然提升睪固酮的方法：

運動：包含高強度間歇訓練（HIIT）如衝刺跑、騎單車或游泳，這是提升睪固酮最有效的方式之一。建議衝刺 20-30 秒，休息 60-90 秒，重複 6-8 次。另外一個很好的選項是阻力訓練／重量訓練，建議以高重量、低次數（1RM 的 80-90%，每組約 5-6 下）為主。

充足且優質的睡眠：睪固酮主要在深層睡眠（第三階段）和 快速動眼（REM）睡眠期間產生。建議每天睡眠 7-9 小時，並維持良好的睡眠品質，像是維持室內涼爽與黑暗，且睡前8到10小時，避免攝取咖啡因。

減輕壓力：當壓力大時，身體會分泌皮質醇（Cortisol）。皮質醇與睪固酮成反比關係；長期的慢性壓力會抑制睪固酮的生成。

均衡營養：醫生強調沒有單一食物能直接提升睪固酮，但營養不良會導致其下降。應確保攝取足夠的蛋白質、健康的脂肪、適量的碳水化合物，以及關鍵的微量元素如：維生素 D、鋅和鎂。

維持健康體重：過多的脂肪組織，特別是腹部脂肪，含有一種稱為「芳香化酶」（Aromatase）的酵素，會將睪固酮轉化為雌激素。減重能直接減少這種轉化，從而提高血液中的自由睪固酮濃度。

避免特定的抑制物質：保羅提出部分常見抑制物質。例如：酒精會抑制睪固酮，這件事已經被確認；其他常見的則為環境污染物，像是塑膠中的化學物質可能滲入食物鏈，干擾內分泌系統。

最後布萊德提到，如果以上自然方法效果不彰，且症狀嚴重影響生活，應向醫師洽詢，透過血液檢查了解睪固酮濃度。低睪固酮有時也可能與其他醫療問題有關，如甲狀腺功能減退或睡眠呼吸中止症，專業的醫療診斷有必要。

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