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健康網》靠能量飲料提神 恐有5風險！營養師教你正確提神

2026/05/16 09:30

市面上標榜能夠提神等特色之能量飲料，變得愈加多元。示意圖。（圖取自freepik）

市面上標榜能夠提神等特色之能量飲料，變得愈加多元。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕市面上標榜能夠提神等特色之能量飲料，變得愈加多元。營養師王郁菁在臉書粉專「郁菁營養師」表示，很多人熬夜、加班、精神差時，想喝點市面上常見的罐裝能量飲。喝完當下瞬間清醒，但過沒多久卻開始心悸、疲倦、睡不著。表示，很多能量飲除了高咖啡因，還含有大量糖分與刺激成分。短時間雖然能提神，但也可能讓身體負擔越來越重。

王郁菁說明市售能量飲料常見 5 大問題：

• 咖啡因含量高：容易心悸失眠。

• 含糖量偏高：血糖波動變大。

• 空腹喝刺激強：增加腸胃不適。

• 提神後更疲累：精神容易反撲。

• 長期依賴飲用：影響正常作息。

王郁菁表示，想提神，先從生活習慣改善：

• 先補充水分：避免脫水疲勞。

• 維持規律睡眠：比硬撐更重要。

• 均衡攝取營養：穩定能量來源。

• 避免空腹飲用：減少身體刺激。

• 注意每日攝取量：別過量依賴。

王郁菁提醒：真正有效的提神，不是靠刺激，而是靠修復。長期疲勞別只靠能量飲，身體可能正在求救

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