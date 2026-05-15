走路喘、咳不停別當老化！當心肺纖維化如「菜瓜布」

奇美醫院指出，肺纖維化會導致患部硬如菜瓜布，經藥物治療後獲得控制。呼籲有喘咳警訊應速就醫延緩惡化。（奇美醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕70歲老翁去（2025）年起持續乾咳及走路易喘，原以為是自然老化。赴奇美醫院胸腔內科主治醫師林泱瀚門診檢查，確診為特發性肺纖維化，患部硬如「菜瓜布」。經藥物治療，老翁症狀獲控制並恢復日常作息。

​林醫師表示，特發性肺纖維化是原因不明的慢性肺病，主要好發於50歲以上中高齡族群。正常肺部如海綿般柔軟，但此病會使肺組織逐漸變硬、失去彈性，形同乾燥的菜瓜布。這將阻礙氧氣進入血液，導致病人活動時呼吸困難及長期乾咳，造成肺功能不可逆的嚴重損傷。

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​由於早期症狀易被誤認為一般感冒或衰老，許多病人錯失黃金期而延誤就醫。林泱瀚指出，疾病進展速度因人而異，部分病人甚至會突然惡化危及生命。臨床診斷需先排除環境、自體免疫或藥物等潛在因素，再透過胸部電腦斷層觀察肺部變化，必要時藉由多專科會診以提高確診準確度。

​該疾病目前雖無法完全治癒，但早期發現與積極治療能有效延緩惡化。林泱瀚說明，使用抗纖維化藥物可減緩肺部衰退，搭配氧氣治療與胸腔復健，能顯著改善病人活動力。此外，日常生活中注意避免呼吸道感染、定期接種疫苗及減少空污暴露，皆有助降低疾病急性惡化的風險。

​及早醫療介入是穩定病情的關鍵。林醫師提醒社會大眾，若出現走路或爬樓梯易喘、持續乾咳數週以上、呼吸變淺或常覺得吸不飽氣等三大警訊，應提高警覺盡速就醫。透過醫療團隊專業的評估與持續追蹤照護，肺纖維化病人仍能維持良好生活品質，並為未來爭取更多治療機會。

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