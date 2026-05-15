自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

走路喘、咳不停別當老化！當心肺纖維化如「菜瓜布」

2026/05/15 14:50

奇美醫院指出，肺纖維化會導致患部硬如菜瓜布，經藥物治療後獲得控制。呼籲有喘咳警訊應速就醫延緩惡化。（奇美醫院提供）

奇美醫院指出，肺纖維化會導致患部硬如菜瓜布，經藥物治療後獲得控制。呼籲有喘咳警訊應速就醫延緩惡化。（奇美醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕70歲老翁去（2025）年起持續乾咳及走路易喘，原以為是自然老化。赴奇美醫院胸腔內科主治醫師林泱瀚門診檢查，確診為特發性肺纖維化，患部硬如「菜瓜布」。經藥物治療，老翁症狀獲控制並恢復日常作息。

​林醫師表示，特發性肺纖維化是原因不明的慢性肺病，主要好發於50歲以上中高齡族群。正常肺部如海綿般柔軟，但此病會使肺組織逐漸變硬、失去彈性，形同乾燥的菜瓜布。這將阻礙氧氣進入血液，導致病人活動時呼吸困難及長期乾咳，造成肺功能不可逆的嚴重損傷。

​由於早期症狀易被誤認為一般感冒或衰老，許多病人錯失黃金期而延誤就醫。林泱瀚指出，疾病進展速度因人而異，部分病人甚至會突然惡化危及生命。臨床診斷需先排除環境、自體免疫或藥物等潛在因素，再透過胸部電腦斷層觀察肺部變化，必要時藉由多專科會診以提高確診準確度。

​該疾病目前雖無法完全治癒，但早期發現與積極治療能有效延緩惡化。林泱瀚說明，使用抗纖維化藥物可減緩肺部衰退，搭配氧氣治療與胸腔復健，能顯著改善病人活動力。此外，日常生活中注意避免呼吸道感染、定期接種疫苗及減少空污暴露，皆有助降低疾病急性惡化的風險。

​及早醫療介入是穩定病情的關鍵。林醫師提醒社會大眾，若出現走路或爬樓梯易喘、持續乾咳數週以上、呼吸變淺或常覺得吸不飽氣等三大警訊，應提高警覺盡速就醫。透過醫療團隊專業的評估與持續追蹤照護，肺纖維化病人仍能維持良好生活品質，並為未來爭取更多治療機會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中