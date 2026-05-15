三班護病比入法恐掀長照人力荒 協會憂「搶不贏醫院」

近年來長照機構也出現人力荒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕三班護病比日前正式入法，且新法將自2027年5月20日起分階段實施，恐掀起醫療院所的「搶人大作戰」。但台灣護理之家協會擔憂，因長照機構存在收費天花板，當醫療院所加大留人力度，恐難提供更優渥的待遇留下護理人力，將進一步造成機構人力荒。

台灣護理之家協會理事長謝長祐表示，許多民眾會希望將長輩托付給長照機構照顧，但就業界實際情況來說，有許多長照機構業者想要將機構賣出，經營上面臨相當大的困難，原因與財源、人力等眾多因素有關。

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謝長祐說，近年來護理之家協會發現長照產業出現嚴重的長照人力荒，而近日三班護病比入法即對長照人力造成很大的壓力，醫療院所為滿足三班護病比要求、避免遭到「醫療法」開罰，可預期會加大留人力道，並因此吸引原本投入長照服務的護理人力。

此外，謝長祐提到，過去護理夜班津貼補助上路時，長照機構就有觀察到護理人員因此離職、重返醫院職場的情況，因此未來三班護病比入法正式上路後，恐也會造成相應的衝擊。

謝長祐說，「醫療法」、「長期照顧服務法」、「護理人員法」等均將長照機構的收費標準交由地方核備，但以實際情況來說，地方政府雖可能同意小幅度調高，但當業者提出更大調幅、希望反應成本時，地方政府往往會擔憂引起民怨，因此勸退業者，導致長照服務存在「收費天花板」。

長照支付給付方面，謝長祐說，目前政府對於住宿機構的收費補助為一年12萬，政府的補助比例僅佔實際收費的27.6%，因此協會倡議將補助費用提高至一年18萬元。

但謝長祐指出，即使政府採納，補助比例也僅提升至41.5%，如果患者需要全日照顧，在經濟能力限制下，無法將患者送入住宿型機構，只能自行照顧的情況下，將造成非常大的負擔。

謝長祐也表示，健保署近年來持續推動「急性後期整合照護計畫」，但尚未納入護理機構、住宿型機構等社區場域，導致此類患者若有意使用相關服務復能，只能想辦法自費負擔，目前協會積極向健保爭取，希望將護理機構等納入服務場域。

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