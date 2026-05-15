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健康網》空腹運動不會瘦更快 醫推先喝2飲品 燃脂高效率

2026/05/15 18:00

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，空腹運動脂肪燃燒的比例雖較高，但差不多就是1顆堅果熱量，還會導致肌肉流失、體脂上升；情境照。（圖取自freepik）

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，空腹運動脂肪燃燒的比例雖較高，但差不多就是1顆堅果熱量，還會導致肌肉流失、體脂上升；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為，減重時空腹運動燃脂效率最好，甚至早上選擇不吃東西直接去跑步。對此，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，根據研究指出，這種做法實際上只多燃燒3公克脂肪，差不多等於1顆堅果的熱量，卻可能造成肌肉流失、體脂上升。建議運動前30分鐘喝1杯黑咖啡搭配1杯蛋白飲（或無糖豆漿），脂肪燃燒效率至少比空腹高69%。此外，他並分享，若不喝咖啡，可以香蕉取代。

蕭捷健於臉書粉專「減重醫師 蕭捷健」發文分享，1名減重學員以為空腹燃脂效率最高，所以早上不吃不喝直接去跑步，運動完喝蛋白粉，中午才吃第一餐。結果體重卡關3個月不動如山，聽從建議停止空腹運動後，僅1週時間體重就開始下降。

空腹運動恐肌肉流失、體脂升

蕭捷健表示，空腹運動雖然脂肪燃燒比例比較高，但研究算過多燃燒的脂肪大約只有3公克，差不多就是1顆堅果熱量。結果還導致肌肉一路往下掉，體脂反而上升。他指出，空腹散步、輕鬆超慢跑通常沒什麼問題，但若要重訓、做高強度運動，或運動時間拉得比較長，建議吃一些東西再去。

運動前喝2飲品燃脂更快

蕭捷健強調，研究發現，運動前30分鐘喝一杯黑咖啡和一杯蛋白飲 （或無糖豆漿），脂肪燃燒效率至少比空腹高69%。這是因為咖啡可幫忙燃脂、提升運動強度，蛋白質也能增加燃脂速度，還能讓你不掉肌肉、運動不累。

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