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健康網》婦動迷你胃繞道手術亡 醫：任何人都有風險

2026/05/15 14:00

高雄一名婦人因執行迷你胃繞道手術時，發生出血而過世。醫師表示，「任何減重手術，都是有風險的。」示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

高雄一名婦人因執行迷你胃繞道手術時，發生出血而過世。醫師表示，「任何減重手術，都是有風險的。」示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕高雄一名醫師遭控醫療疏失。一名沈姓婦人的女兒指控，媽媽為了參加她的畢業典禮，接受胃繞道減重手術；卻傷及大動脈，引發大量失血，輸了上萬c.c.的血也急救無效，不幸離世，再也沒醒過來。被指控的當事人則回應，婦人BMI超過50，風險極高，對於手術的意外深感遺憾。

台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇針對手術本身風險提出見解。姜冠宇說明，胃繞道減重手術或縮胃手術，「任何人都有一定風險」其風險分成術前與術後。通常在術前，會評估是否容易出血，且因涉及麻醉，要確認呼吸道是否保持暢通，較為困難。

同時，通常是BMI偏高者才需要動這類手術，但肥胖者本身就較為脆弱，可能有血管品質不佳，難以止血等風險。而術後也並非完全零風險，若有傷口癒合不佳，引發內出血，也難以在第一時間察覺。

以本案為例，姜冠宇表示，腹部主動脈位於肝、膽、胃後方，而肥胖者的器官壓力較大，若發生意外，出血點較為難找，難以即時止血。

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