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只有手機不會忘記帶！台南龍崎數位中心力推虛擬健保卡
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南龍崎是全市人口最少的行政區，嚴重高齡化，當地的數位機會中心（DOC）發現，長輩們出門時，容易「丟三落四」，任何東西都能忘，唯獨智慧型手機卻總會記得帶，因此全力推廣虛擬健保卡，不影響最重要的看診、就醫，協助守護健康。
龍崎DOC結合地方活動，持續推廣虛擬健保卡的服務，更進駐設攤宣傳，協助民眾申請，透過量測血壓，實際接觸、使用的數位工具，反應熱烈。
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現任台南高雄DOC計畫主持人的崑山科技大學資管系副教授賴正文表示，長期深耕偏鄉數位學習，希望協助民眾縮短數位落差，讓科技真正用在生活中。
賴正文說，透過服務，協助中高齡學員完成虛擬健保卡申請，解決忘記攜帶卡的困擾；且學會使用健保快易通APP授權家屬與查詢紀錄，提升就醫效率與安全。
賴正文強調，數位使用讓生活便利化，長輩出門就醫不再因為忘記帶健保卡而需先自費，減輕心理壓力。
另外，藉由「授權機制」，子女能遠端協助查看父母的掛號與就醫資訊，達到跨世代照護。
賴正文提到，數位使用也能協助衛生環境優化，減少實體卡片在診所間的物理接觸，降低感染風險。
賴正文指出，對中高齡民眾而言，手機雖然常用，但遇到下載APP、操作介面設定或使用線上服務時，仍可能因流程不熟而感到困難，DOC正是社區中的數位幫手。
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