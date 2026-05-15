板橋醫療園區成功招商！新北衛生局公告最優申請人

板醫將利用新埔立體停車塔、衛生局第一與第二行政大樓等地點建置。圖為新北市立板橋醫院示意圖。（新北市衛生局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市政府規劃以興建、營運、移轉（BOT）方式興建「板橋醫療園區」，2024年底曾首度招商，去年因健保採醫院總額管制，且將對新設醫院採床位及額度限制，申請人撤回投標申請。市府衛生局長陳潤秋指出，市府多次與中央溝通後，於今（2026）年1月到4月再次辦理招商，順利選出最優申請人為「醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會」，取得後續議約、簽約權利。

衛生局說，市府於5月11日召開甄審會辦理綜合評審作業，選出最優申請人，這次評選除重視醫療量能與財務規劃，更著重智慧醫療、急重症照護、長照整合及在地公共衛生服務，盼打造兼具國際水準與市民需求的醫療園區，最優申請人在醫療專業、創新技術及永續經營等面向表現優異，未來將打造韌性醫療、智慧醫院、社區營造及全齡照護守護市民，以提供更完整、便利且高品質的醫療服務。

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衛生局表示，市府將持續督導後續推動進度，確保園區建設如期如質完成，為板橋及周邊地區居民創造更安心、健康的生活環境。

板醫原規劃興建地下4層、地上14層建築物，面積約1.43公頃，規劃籌設急性一般病床499床大型區域級教學醫院，提供24小時急診醫療服務（含兒科緊急醫療），以及內科、外科、婦科、兒科及兒童早期療育等科別。

板醫將利用新埔立體停車塔、衛生局第一與第二行政大樓、板橋區衛生所、聯合醫院板橋院區與圖書室、聯醫廢水處理廠現址興建，衛生局將遷移至三重區市府第二行政中心。

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