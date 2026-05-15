透視腸道菌》腸道「地圖」 2特徵超強 不單是消化吸收器官

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

腸道不只是消化吸收的器官，也是外界環境與免疫系統交會的重要前線。過去已經有許多研究用單細胞與空間轉錄組來分析腸道不同區域的細胞組成，但「這些空間格局到底有多穩定？在面對微生物或發炎時又能否適應？」一直是個未解之謎。

發表於 Nature（2024 Dec;636（8042）:447-456）的這篇論文，建立了小鼠腸道在穩定與受擾動狀態下的整合空間與細胞圖譜資源。研究團隊分析了從小腸到大腸各區域的細胞型態與基因表現，並引入急性發炎模型來觀察腸道的空間與細胞反應。

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研究顯示：腸道的空間結構與轉錄圖譜對腸道菌相影響具有強大穩定性，只有在局部區域才會出現可調整的變化。在急性發炎的時候，這些「穩定」與「可調整」的特徵仍具高度韌性。特別在中段結腸，發現一個免疫驅動的多細胞空間適應區，顯示結構細胞與微生物之間存在緊密互動來維持組織穩態。

這項研究就像給腸道畫出了一張「高精度地圖」，讓我們看到腸道不只是被動的消化管道，而是一個能夠分區自我調整、穩定又有彈性的生態系統。即使面對微生物或發炎壓力，它也能在特定區域進行「空間微調」，維持整體功能。對一般人來說，這提醒我們保護腸道健康不僅是補充益生菌或調整飲食，更重要的是維持整體生活型態的穩定性（規律作息、減壓、均衡飲食），讓腸道的「地圖」在面對挑戰時仍能保持韌性與健康。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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