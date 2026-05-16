健康網》吃沙拉減重 仍然瘦不下！醫：為腸胃做3件事

不少人抱怨餐餐吃沙拉，仍瘦不下來，體重與腰圍皆沒有變化。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」表示，夏季即將到來，不少人為了減重，會多吃點沙拉。然不少人抱怨餐餐吃沙拉，仍瘦不下來，體重與腰圍皆沒有變化。

夏季減重的 3 個隱形成本

1. 醬料是披著羊皮的狼：凱薩醬、胡麻醬的熱量，可能比一碗白飯還要高。

請繼續往下閱讀...

2. 隱形澱粉的逆襲：很多涼麵沙拉的麵體，是精緻澱粉，讓血糖飆升，會讓脂肪更容易堆積。

3. 只有葉子，腸胃會「罷工」：缺乏蛋白質與好油脂，腸胃蠕動變慢，代謝也跟著睡著。

卓韋儒提醒，以後吃沙拉做這3件事：

• 醬料換成橄欖油配檸檬汁。

• 確保沙拉裡有一份雞胸肉或蛋。

• 每一口多嚼 5 下，讓大腦知道你飽了。

卓韋儒提醒，減重不是要跟身體對抗，而是要跟它達成和解。別給自己太大壓力，每天進步一點點，就很棒了。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法