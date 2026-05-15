健康網》年過30健康有差 中醫提醒這樣看老化程度

年過30以後，以前總愛跑馬拉松的你，是否總覺得跑沒幾步就喘？中醫師邱伯恩建議「健康飲食」並配合規律運動，減少久坐來減少老化。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕「年過30的你，是否已經不像20多歲時可以打籃球當休閒，現在打一場，全身會痠痛3天？」中醫師邱伯恩在臉書粉專「中醫好邱-邱伯恩醫師」表示，很多人經常抱怨，從30歲開始，健康狀況就開始出現差異。表示，雖然平均壽命越來越長，但換句話說，我們必須與年齡相關的慢性疾病共處的時間也越來越長。平均年齡增加不代表我們能夠更健康，反而可能讓我們經歷更長久疾病帶來的痛苦。

基本上，「遺傳」是最重要的決定因子，基因變異會影響細胞修復、代謝功能與對疾病的抵抗力。也早就有許多研究在探討百歲人瑞，並確定壽命與特地基因的關聯，例如FOXO3A就是被科學界廣泛認為是與長壽及細胞壓力抗性密切相關的「長壽基因」。

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除了基因，我仍然認為「生活方式的選擇」更是我們需要在乎的。至少我們可以明確知道，當沒有糖尿病、心血管疾病等，會讓平均預期壽命顯著增加，至少有些是我們能夠盡量做到的。門診上反覆推廣的概念，不外乎「健康飲食」為首要，並且配合規律運動，減少久坐，即使只是做一些運動也比完全不運動好。

最後，改善睡眠品質也很重要，長期睡眠紊亂容易導致全身性炎症，而全身性炎症是大腦中「β-澱粉樣蛋白斑塊」（Beta-amyloid Plaques）堆積的高風險原因，簡單而言就是大腦裡的垃圾堆積。

對於你是否老化，臨床上有許多簡易的基本測量，通常我們可以優先透過居家簡易功能性測試，幫自己或是家裡的長輩們簡單測試，因這些動作能反映心肺、肌肉與平衡感的退化程度。

平衡感測試

方法：雙手抱胸，單腳站立，計時能維持多久（若閉眼難度更高）。

標準參考：50 歲閉眼約可維持 8.6 秒，60 歲則降至 5.1 秒。

步行速度測試

方法：測量平時走路所需的時間。

標準參考：找一段 5 公尺的直線距離（例如走廊）。

及格（中年標準）：走完 5 公尺應在 3.8 秒內完成。

優異（中年標準）：若快步走完 5 公尺應在 2.6 秒內完成。

握力與核心力量

方法：透過生活化評估，如果打開未開瓶的寶特瓶蓋覺得吃力，握力通常約在 30 kg。左右；如果連開過瓶的都覺得吃力，則可能低於 20 kg。

心肺能力（爬樓梯）

方法：一分鐘登階測試，如果在爬樓梯測試中介於 30到50 階，且爬樓梯後需要很長一段時間才能恢復平穩呼吸，這反映了身體的「恢復力」正在下降，也可能是老化的徵兆。

邱伯恩強調，老化是一個持續不間斷的過程，在年輕時好好照顧自己，就能為晚年生活奠定更好的基礎。邱伯恩提醒「好好保養你的身體，就好像你需要它陪伴你100年一樣，因為你或許真的需要它陪伴你100年。」

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