健康網》白內障手術時機 醫：早處理較順利

眼科醫師謝明潔提醒，若白內障影響生活、工作，便可以考慮手術。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕中國醫藥大學附設醫院眼科醫師謝明潔在臉書粉專「謝明潔醫師｜眼科急救室」表示，曾有病人問過她「我最近被檢查出白內障。有人說已經熟了該開刀了，可以再幫我看看嗎？ 不開可以嗎？還能再放多久？」

謝明潔表示，大家或許經常聽到一句話：「白內障要等熟了再開。」但謝明潔提醒，若白內障影響生活、工作，例如：開車看不清楚、晚上怕眩光、看手機容易疲勞、顏色變暗、閱讀吃力，甚至只是單純「想看得更清楚」，都是可以考慮手術的時機。而通常越早處理，手術風險相對越低，恢復也比較順利。

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謝明潔提醒，大家不用有壓力。醫師提供的是建議，不會強迫。一般的白內障不是今天不開，就會怎麼樣。真正重要的是：自己的生活品質，以及眼睛目前的狀況。

以我「個人」觀點，有一種情況才會希望大家不要拖太久。就是本身還需要定期追蹤視網膜、黃斑部、視神經問題的朋友。當白內障越來越混濁之後，我們會越來越難看清眼睛深處的構造。最後，可能連檢查都不準確。

而這些疾病，一旦錯過治療時機，造成的傷害往往是不可逆的。所以若真的發生，大家都會很難過。至於「還可以放多久？」真的沒有標準答案。每個人白內障進展速度不同，有人幾個月變化很快，有人好多年都差不多。

與其一直撐到非常嚴重，不如在開始影響生活時，就仔細和醫師討論。「很多事情，早一點處理，會比拖到最後才面對，來得輕鬆很多。」

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