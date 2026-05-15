自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》白內障手術時機 醫：早處理較順利

2026/05/15 10:59

健康網》白內障手術時機 醫：早處理較順利

眼科醫師謝明潔提醒，若白內障影響生活、工作，便可以考慮手術。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕中國醫藥大學附設醫院眼科醫師謝明潔在臉書粉專「謝明潔醫師｜眼科急救室」表示，曾有病人問過她「我最近被檢查出白內障。有人說已經熟了該開刀了，可以再幫我看看嗎？ 不開可以嗎？還能再放多久？」

謝明潔表示，大家或許經常聽到一句話：「白內障要等熟了再開。」但謝明潔提醒，若白內障影響生活、工作，例如：開車看不清楚、晚上怕眩光、看手機容易疲勞、顏色變暗、閱讀吃力，甚至只是單純「想看得更清楚」，都是可以考慮手術的時機。而通常越早處理，手術風險相對越低，恢復也比較順利。

謝明潔提醒，大家不用有壓力。醫師提供的是建議，不會強迫。一般的白內障不是今天不開，就會怎麼樣。真正重要的是：自己的生活品質，以及眼睛目前的狀況。

以我「個人」觀點，有一種情況才會希望大家不要拖太久。就是本身還需要定期追蹤視網膜、黃斑部、視神經問題的朋友。當白內障越來越混濁之後，我們會越來越難看清眼睛深處的構造。最後，可能連檢查都不準確。

而這些疾病，一旦錯過治療時機，造成的傷害往往是不可逆的。所以若真的發生，大家都會很難過。至於「還可以放多久？」真的沒有標準答案。每個人白內障進展速度不同，有人幾個月變化很快，有人好多年都差不多。

與其一直撐到非常嚴重，不如在開始影響生活時，就仔細和醫師討論。「很多事情，早一點處理，會比拖到最後才面對，來得輕鬆很多。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中