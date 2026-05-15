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健康網》下體老飄異味好尷尬 泌尿醫曝3招除臭、防發炎

2026/05/15 21:24

健康網》下體老飄異味好尷尬 泌尿醫曝3招除臭、防發炎

部分男性的下體容易有異味，讓人好尷尬。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕下體總是飄出異味，讓人好尷尬。對此，三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻分享3招男性消除異味法，包括：每天翻開包皮清潔、進行親密行為時別過於激烈、穿著寬鬆透氣的內褲。此外，他也建議，平時可適時將包皮往後推開，讓包皮與龜頭保持乾燥，減少發炎機率。

高銘鴻與臉書粉專「泌尿科 高銘鴻醫師」發影音指出，男性若想避免私處飄出異味，首先是做到每天翻開包皮清洗。若12歲以上有自行清潔能力，建議每天洗澡時，將包皮往後推開，將包皮垢、包皮與龜頭好好清潔一遍，順便將厭氧菌與黴菌也清理乾淨，不過，他也提醒，切勿過度清潔，以清水或溫水，加上少量肥皂清洗即可。平日也可適度將包皮往後推開，有助包皮與龜頭保持乾燥，不容易發炎。

高銘鴻接著指出，其次就是不讓包皮受傷，例如：性行為時別太激烈，也不要用手或器具去傷害包皮，造成上面出現傷口。若有慢性病，如糖尿病，或慢性傷口癒合不良的話，也要好好控制，否則容易造成包皮龜頭炎。

高銘鴻表示，最後則是保持私密處清爽乾燥，平時建議穿著寬鬆、透氣的內褲，讓會陰部、生殖器保持乾爽，並且每3個月定期汰換內褲。

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