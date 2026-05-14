研究：每日步行8500步 有助維持減肥後體重

研究發現，每天步行約8500步有助維持減肥後體重。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕對許多人來說，減肥只是成功的一半，要維持體重困難得多。對此義大利和黎巴嫩聯合進行的1項綜述性研究發現，每天步行約8500步有助維持減肥後體重。此研究發表在《國際環境研究與公共衛生》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，大約80%的超重或肥胖人士在最初減肥後，往往會在3到5年內重新增重或全部增重。為了更好地了解此問題，來自義大利摩德納和雷焦艾米利亞大學（University of Modena and Reggio Emilia）和黎巴嫩貝魯特阿拉伯大學的研究團隊，對先前進行的研究進行了系統性回顧和統合分析。

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此研究納入了18個隨機對照實驗，將其中共涉及3758位超重或肥胖參與者的14篇研究納入統合分析。參與者的平均年齡為53歲，平均體重指數（BMI）為31 kg/m²。這些研究在英國、美國、澳洲和日本等國家進行。

實驗比較了參加生活方式改變（LSM）計劃的1987人與沒有參加該計劃或未接受治療的1771人。LSM計劃將飲食建議與增加步行量及記錄每日步數的建議相結合。每個項目都包含1個減重階段和1個維持階段，旨在幫助參與者長期維持體重。

研究分成三階段，分別是實驗開始、減重結束時，維持體重結束時，研究團隊會在每個階段記錄參與者每日步數。減重階段平均持續7.9個月，而維持階段平均持續10.3個月。

實驗開始階段兩組受試者活動量相似，LSM組的受試者平均每天走7280步，對照組平均每天走7180步。但對照組在整個研究期間都沒有增加每日步數，也沒有減輕體重，LSM組則在後續階段中增加到8000多步。

LSM組在減重階段結束時，每日步數平均增加到8454步，也平均減掉了4.39%的體重，約4公斤。他們在維持階段基本上維持較高的活動水平，平均每天步行8241步。他們也維持了大部分減掉的體重，維持階段結束時平均總體重減輕了3.28%，約3公斤。

研究團隊確認，每日步數越多，體重反彈的可能性越低。在減肥期間增加每日步數並在減肥後保持該水平的參與者，更能成功地保持體重不反彈。

研究團隊表示，生活方式調整計劃可以支持有意義的長期減重。研究人員稱，在減重階段應鼓勵參與者將每日步數增加到大約8500步，並在維持階段保持這個運動量，以幫助防止體重回升。

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