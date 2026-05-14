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健康 > 心理精神

思覺失調不是「人格分裂」！醫界籲：把握5年黃金治療期

2026/05/14 15:26

醫界呼籲思覺失調症應把握發病後2至5年黃金治療期。（記者侯家瑜攝）

醫界呼籲思覺失調症應把握發病後2至5年黃金治療期。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕有不少民眾誤以為「思覺失調症」是「人格分裂」。醫界指出，若能把握發病後2至5年黃金治療期，透過長效針劑與社區復健，可有效降低復發與住院風險。

台灣社會與社區精神醫學會理事長歐陽文貞表示，思覺失調症多發生於青壯年階段，正值建立人際關係與人生規劃的重要時期，若能在發病初期透過較密集門診與藥物穩定症狀，並逐步導入長效針劑治療，有助降低忘藥、漏藥問題，提升治療順從性與復原機會。

衛福部八里療養院副院長黃正誼指出，根據國際「Maudsley處方指引」，第二代長效針劑已被列為初發病友的重要治療選項。相較口服藥每天需服藥，長效針劑可每月、每季，甚至半年施打1次，藥物能在體內穩定釋放，降低血中濃度波動與復發風險。

黃正誼引述研究指出，病友改使用每3個月施打1次的長效針劑後，1年平均住院天數可減少25天，整體醫療支出下降約46%；國際研究也顯示，長效針劑可降低12%再住院率。

他分享，一名大學生「小林」從高中開始出現被害妄想與幻聽，因病情反覆兩度休學。起初使用口服藥，但因每天吃藥都像提醒自己「生病了」，常中斷治療。後來在家人與醫療團隊陪伴下改用長效針劑，從每月施打逐步延長至每季、半年1次，病情也逐漸穩定。

歐陽文貞指出，思覺失調症是大腦思考與知覺功能失調，患者可能出現幻聽、妄想等症狀，與俗稱「多重人格」的解離性身分障礙是完全不同的疾病。他表示，其實經過穩定治療後，多數病友與一般人沒有太大差異，不過，社會對思覺失調症仍存在不少誤解。醫學會公布「思覺失調症雙世代精神健康知能調查」顯示，雖有9成Y、Z世代聽過思覺失調症，但仍有24%的Y世代誤以為是人格分裂；另有43%的Z世代不知道此病能透過規律藥物穩定控制。

歐陽文貞強調，思覺失調症是大腦思考與知覺功能失調，患者可能出現幻聽、妄想等症狀，與俗稱「多重人格」的解離性身分障礙是完全不同的疾病。錯誤認知不僅影響病友就醫時機，也加深社會污名。

黃正誼表示，許多病友缺乏病識感，其實也是疾病本身造成的大腦功能影響，因此醫療上更需要長期穩定治療與社區支持，而不是一味責怪病人不願吃藥。

衛福部心健司也呼籲，思覺失調症治療應把握發病後2至5年的「黃金關鍵期」，及早介入有助避免病情惡化與腦部退化。健保署自2022年起編列長效針劑專款，2025年預算提高至31億元。黃正誼表示，目前病友幾乎只需負擔掛號費即可接受治療，希望提升治療可近性與穩定度。

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