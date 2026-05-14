健康網》男性老得快有徵兆 醫曝5D密碼：血管、血糖藏警訊

永越健康管理中心醫師唐雲華分享，根據英國男性醫學大師演講內容，男性健康逆齡有「5D」密碼，這些問題彼此有共病關係，也可能影響男性老得快或老得慢；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多男性碰到性功能障礙時，常以為只是生殖系統出問題。對此，永越健康管理中心醫師唐雲華分享，根據英國男性醫學大師演講內容，男性健康逆齡有「5D」密碼，包括：勃起功能障礙（ED）、心血管疾病（CVD）、糖尿病（DM）、睪固酮低下（TD）與憂鬱／情緒問題（Depression）。這些問題彼此有共病關係，也可能影響男性老得快或老得慢。

唐雲華於臉書粉專「唐雲華醫師 健康逆齡Go」發文表示，英國男性醫學大師指出，男性健康逆齡的 「5D」密碼，包括：ED、CVD、DM、TD、Depression。且由於5D具有共病關係，也悄悄決定男性老得快、還是老得慢。

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5D健康逆齡密碼大解析

唐雲華並進一步說明，所謂5D共病關係，包括以下3大面向：

●血管的雙重預警信號：ED（勃起功能障礙）與 CVD（心血管疾病）兩者是「同病異名」的兄弟。因為血流的微小異常，往往會先反映在性功能上，之後才輪到心臟發出警報。因此，想要改善勃起障礙，逆齡關鍵在於保護血管內皮，也就是同時守護尊嚴與心臟。

●代謝與荷爾蒙的黃金平衡：DM（糖尿病）與 TD（睪固酮低下）同樣兩者息息相關。當出現低睪固酮時，容易導致胰島素阻抗加劇，進而造成血糖失控。血糖一失控，睪固酮分泌更少，演變為惡性循環，而這卻是許多人沒意識到的「內分泌拉鋸戰」。逆齡關鍵是優化荷爾蒙，才能真正找回年輕時的代謝力與體能。

●憂鬱、情緒問題影響心理：Depression是最常被忽視的那一個「D」（憂鬱／情緒問題），當荷爾蒙失調、生理功能下降帶來焦慮感，往往讓男性陷入「不說、不問、不就醫」的沉默困境。逆齡關鍵是，真正的逆齡需身心同步優化。心理的鬆動，能帶動生理的正向回饋。

唐雲華提醒，「5D」不是威脅，而是身體的預警地圖。因為健康從來不是單點突破， 從穩定血糖、平衡荷爾蒙、守護血管到關照內心，每一個D都是掌握生命品質的一把鑰匙。當你開始重視這5個D， 就不再是被動地老化，而是主動地活出能量。

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