裸鼴鼠「長壽基因」移植成功！小鼠壽命變長、癌症也變少

裸鼴鼠體型與一般老鼠差不多，壽命卻可長達40年以上，且極少罹患癌症。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕外表皺巴巴、幾乎沒有毛髮的裸鼴鼠（Naked mole rat），近年成為抗老研究最受矚目的動物之一。牠們體型與一般老鼠差不多，壽命卻可長達40年以上，且極少罹患癌症。如今，美國科學家首次將裸鼴鼠的「長壽基因」移植到小鼠體內，結果不僅讓實驗鼠活得更久，罹癌與慢性發炎情況也同步下降。

根據科學新聞網站《Science Daily》報導，美國羅徹斯特大學（University of Rochester）研究團隊，將裸鼴鼠體內與長壽有關的Has2基因轉移到小鼠身上。研究成果於2023年刊登在國際期刊《自然》（Nature）。

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研究發現，接受基因改造的小鼠，平均壽命增加約4.4%，且整體健康狀況更佳。研究團隊觀察到，牠們隨年齡增長產生的慢性發炎較少，自發性腫瘤與皮膚癌風險也下降，腸道健康表現則優於一般小鼠。

特殊玻尿酸成關鍵 可能影響免疫與老化機制

研究人員指出，裸鼴鼠體內含有大量特殊型態的高分子玻尿酸（HMW-HA）。這種物質被認為與牠們驚人的抗癌與抗老能力有關。

科學家這次移植的Has2基因，負責生成相關玻尿酸。雖然人類與其他哺乳類也有類似基因，但裸鼴鼠版本的活性特別高，可產生更多具保護效果的玻尿酸。

研究團隊認為，這種物質除了有助降低慢性發炎，也可能直接影響免疫系統與細胞修復能力，進一步減少老化造成的損傷。不過相關作用機制，目前仍待進一步研究確認。

研究主持人之一、羅徹斯特大學生物學教授戈布諾娃（Vera Gorbunova）表示，這項成果首次證明，長壽動物演化出的抗老機制，可能有機會轉移到其他哺乳類動物身上。

研究團隊透露，目前已開始測試可減緩玻尿酸分解的分子，希望未來能進一步應用於人體老化研究。不過科學家也強調，現階段成果仍限於小鼠實驗，距離實際人體治療或延壽應用，仍有很長一段路要走。

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