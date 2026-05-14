健康網》25歲壯男天天健身 竟睡夢中猝死！醫揭心臟4警訊

胸腔暨重症科醫師黃軒表示，1名25歲男子平常下班後會去健身房健身，某天早上卻「心因性猝死」，提醒年輕人須注意心臟求救4警訊；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕青壯年族群猝死消息頻傳。胸腔暨重症科醫師黃軒分享，1名25歲科技男平常規律健身，被朋友視為是最健康的人，卻在健身後的隔天早上猝逝。她表示，猝死並非老人專利，年輕人若出現運動時突然頭暈、黑矇、不明原因心悸、有心臟病家族史或曾昏倒，均須留意可能是心臟在求救。

黃軒於臉書粉專發文指出，一位在科技公司上班的25歲男子，下班後都會到健身房報到，也是身邊朋友覺得「最健康的那個人」，未料隔天早上卻因「心因性猝死」，一覺沒有再醒來。

請繼續往下閱讀...

年輕人猝死3大原因

對此，黃軒表示，根據美國心臟學會（AHA）統計，每年有超過 35 萬人死於院外心臟驟停，其中相當比例發生在40歲以下，而且大多數人，在死亡前毫無任何明顯症狀。至於年輕猝死最常見的3大原因，包括：

●肥厚型心肌病變：心臟壁異常增厚，運動時，突然引發致命心律不整，很多人直至猝死前，都不知自己有這個的問題。

●隱性心律不整：平常心電圖可能都正常，在壓力或特定情況下才發作，這類人甚至可能會在睡眠中猝死，而家人卻以為只是睡得沉。

●主動脈剝離：主動脈像氣球一樣撐破，患者通常從胸部劇烈撕裂感到失去意識，只需要幾分鐘，尤其高血壓有年輕化趨勢，須特別留意。

年輕人猝死前4大警訊

黃軒指出，年輕人猝死前，常見以下警訊，包括：運動時突然頭暈或黑矇；出現不明原因心悸，感覺像是心臟漏跳；家族中有50歲前的心臟病史或不明原因猝死；曾昏倒但被認為是太累或低血壓，提醒這些狀況並非沒睡好，其實都是心臟在求救。

黃軒強調，年輕不是保護傘，若有家族心臟病史，建議應做一次12導程心電圖及心臟超音波，千萬不要用「我還年輕」當作不理會心臟警訊的理由。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法