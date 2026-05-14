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工會批護病比「平均制」恐失真 衛福部：部立醫院將試辦科技監測

2026/05/14 13:33

衛福部規劃由部立醫院試辦科技監測機制，透過醫事人員憑證、員工打卡及排班系統等方式，即時反映護理人力狀況。（資料照）

衛福部規劃由部立醫院試辦科技監測機制，透過醫事人員憑證、員工打卡及排班系統等方式，即時反映護理人力狀況。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕賴清德總統日前宣布「三班護病比」預計明年5月20日分階段實施，但衛福部規劃採「全院、全月平均」方式計算，引發護理團體反彈，質疑恐淪為「護病比假達標」。對此，衛福部照護司副司長陳青梅表示，現行平均制是考量醫院實務運作後所採行的方式；衛福部認同應朝「任何病房、任何時間」都符合護病比標準方向努力，目前已規劃由部立醫院試辦科技監測機制，透過醫事人員憑證、員工打卡及排班系統等方式，即時反映護理人力狀況。

台灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會、醫改會等團體今（14）天在立法院召開記者會指出，目前三班護病比採「全院平均、全月平均」計算，醫院只要平均數符合規定即可，即使部分單位長期超標，也不一定違規。工會並點出「平均計算、人頭灌水、醫院事後自填、難以查核」4大問題，質疑制度恐流於帳面數字。

工會舉例，目前醫學中心大夜班護病比標準為1比11，但在平均制度下，即使部分病房實際護病比高達1比20，只要全院平均後達標，仍可能完全合法；另有部分醫院將行政護理師、功能性支援人力甚至受訓中的新進人員納入計算，導致數字與臨床現況脫節。工會也質疑，現行制度由醫院事後自行填報平均數據，主管機關難以即時查核真實情況。

對於外界質疑，陳青梅表示，2年前推動三班護病比達標獎勵機制時，各界就曾討論是否採即時監測，但醫院普遍反映執行困難，尤其大型醫學中心病房數可能高達100、200個，難以逐班、逐日即時統整數據，因此最後採每日統計、每月彙整回報的平均制，以確保各醫院計算基礎一致。

不過，陳青梅強調，衛福部並非反對即時監測，而是現階段仍須解決資訊整合與執行問題，因此部長石崇良已指示，由部立醫院體系先行試辦科技監測模式。照護司近期已與衛福部資訊處及部分部立醫院召開會議，後續也將再邀護理團體參與討論。

她指出，目前規劃由北、中、南部立醫院參與試辦，包括部立台北醫院、部立桃園醫院等大型醫院也加入討論，研擬透過醫事人員憑證插卡、員工證打卡、排班資訊系統及照護時數紀錄等方式，即時掌握護理人力配置情況。不過，由於各醫院資訊系統不同，未來究竟採單一機制或多種方式搭配，仍需進一步討論。

衛福部目前尚未預告「醫療機構設置標準」修正草案。陳青梅表示，若最終草案未明確寫入「平均護病比」計算方式，後續仍有機會納入即時監測機制；即使草案中保留平均制，預告期間各界也都可提出意見。但她也坦言，護病比計算仍須兼顧公平與實務可行性，「理想跟現實之間還是要取得平衡」。

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