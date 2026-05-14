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免疫系統也會老！ 台南市醫授3招逆轉「免疫時鐘」

2026/05/14 13:15

台南市立醫院過敏免疫風濕科醫師鄭傑夫指出，免疫老化易致感染，建議透過運動、飲食八分飽及加強型疫苗，逆轉免疫時鐘並提升防護力。（台南市立醫院提供）

台南市立醫院過敏免疫風濕科醫師鄭傑夫指出，免疫老化易致感染，建議透過運動、飲食八分飽及加強型疫苗，逆轉免疫時鐘並提升防護力。（台南市立醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕人體機能隨年紀老化，免疫系統也會衰退。台南市立醫院過敏免疫風濕科醫師鄭傑夫說，免疫老化導致長輩易受感染，並使疫苗保護效果打折。只要透過三招，運動、飲食及打對疫苗，就能延緩衰老，逆轉「免疫時鐘」

許多長輩疑惑，為何現在打完疫苗仍感冒。鄭傑夫醫師指出，人體訓練免疫細胞的胸腺會隨年齡萎縮，導致初始Ｔ細胞減少；此外，老化的造血幹細胞傾向分化為骨髓系細胞，造成淋巴細胞不足，使免疫系統應對新病毒的能力下降，一旦免疫防線出現缺口，身體抵禦機制的反應就會變遲鈍，這也是長者容易遭受感染的主因。

鄭傑夫說，免疫老化的另一個特徵是全身性慢性低度發炎。這種狀態與動脈粥狀硬化、阿茲海默症、糖尿病等慢性病息息相關，若加上肥胖、長期心理壓力等因素，會進一步壓縮免疫系統生存空間，加速老化進程。

針對逆轉免疫時鐘，首先是維持規律運動，中等強度的有氧運動如快走，能促進免疫細胞巡邏；其次是謹慎飲食，提倡吃八分飽，或攝取富含多酚食物啟動細胞自噬作用，減少不必要發炎；最後是選對疫苗，建議長者優先選擇免疫加強型流感疫苗，以提升抗體並降低併發重症機率。

最後，免疫保養無法單靠特效藥達成，民眾必須從日常改變做起，持之以恆實踐健康生活。同時，長輩應主動尋求專業醫師的疫苗接種建議，才能在高齡社會中掌握健康主動權，重塑身體防禦防線。

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