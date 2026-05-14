婦復健無效 台東尋求「斜側路腰椎椎體間融合術」恢復

患者劉阿姨（左）捨棄大都市的眾多醫院卻到台東開刀，結果良好。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕有違「台東人就醫較為困難」的刻板印象：一名高雄的退休黃陳阿姨因第4、5節腰椎滑脫坐立難安，有「腳部脫離」感覺，但在高雄求醫多時卻未得到滿意的手術術式，物理治療還差點「全身散架」愈做愈慘，最後到台東馬偕醫院以「斜側路腰椎椎體間融合術」利用肌肉間的自然縫隙到達問題脊椎進行融合，2個月後即恢復。

負責手術的是台東馬偕醫院神經外科醫生劉林肯，施以「斜側路腰椎椎體間融合術」，他說，因腰大肌佈滿重要的神經叢，從側腹部進入並放置脊椎融合器，可避開這塊肌肉就將2截滑脫脊椎融合固定，如此減少術後大腿痠麻或無力的併發症。融合器放好後，再以X光定位，從背後植入4枚特殊骨釘鎖好，相較傳統術式，傷口甚小。

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由於是年長者，患者阿姨稱，自己這輩人畏於開刀，甚至自己前同事就有人因脊椎就陸續開刀3次，「嚇死人了」，先前求醫都只是吃止痛藥、物理治療，前者只是延緩問題並暫緩疼痛，但服久有害健康，後者甚至「愈做愈慘」。

阿姨說，有次就是騎車前往治療，卻在拉腰時痛到大喊停止，覺得自己快散架，返家途中還需休息一陣才能上機車，騎車到一半又覺得痛苦。劉林肯強調，「不是物理治療沒效還有害」，是在拉腰時都需因人而異，像脊椎滑脫者，拉腰使用磅數就要更低並時時注意。

然這項術式健保未完全給付，光是骨釘就從2萬5千元至3萬5千元不等，而劉阿姨這次開刀到住院、後續耗材全部約30萬元。

患者阿姨2個月前進行手術，住院2週後即恢復，如今甚至有時還忘記帶助行器或拐杖。綜合家屬和患者所言，其在高雄看遍許多知名骨科、大醫院卻未在大都市開刀，主要是遇到的醫生皆使用傳統術式，讓本來就畏懼「開大刀」的患者卻步，再者，即是劉林肯更加細心、解釋自己使用術式恢復快，正中患者想儘快恢復家事，又因醫生耐心才被說服。#

醫師劉林肯說明術式造成傷口小、恢復快。（記者劉人瑋攝）

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