自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

婦復健無效 台東尋求「斜側路腰椎椎體間融合術」恢復

2026/05/14 12:28

患者劉阿姨（左）捨棄大都市的眾多醫院卻到台東開刀，結果良好。（記者劉人瑋攝）

患者劉阿姨（左）捨棄大都市的眾多醫院卻到台東開刀，結果良好。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕有違「台東人就醫較為困難」的刻板印象：一名高雄的退休黃陳阿姨因第4、5節腰椎滑脫坐立難安，有「腳部脫離」感覺，但在高雄求醫多時卻未得到滿意的手術術式，物理治療還差點「全身散架」愈做愈慘，最後到台東馬偕醫院以「斜側路腰椎椎體間融合術」利用肌肉間的自然縫隙到達問題脊椎進行融合，2個月後即恢復。

負責手術的是台東馬偕醫院神經外科醫生劉林肯，施以「斜側路腰椎椎體間融合術」，他說，因腰大肌佈滿重要的神經叢，從側腹部進入並放置脊椎融合器，可避開這塊肌肉就將2截滑脫脊椎融合固定，如此減少術後大腿痠麻或無力的併發症。融合器放好後，再以X光定位，從背後植入4枚特殊骨釘鎖好，相較傳統術式，傷口甚小。

由於是年長者，患者阿姨稱，自己這輩人畏於開刀，甚至自己前同事就有人因脊椎就陸續開刀3次，「嚇死人了」，先前求醫都只是吃止痛藥、物理治療，前者只是延緩問題並暫緩疼痛，但服久有害健康，後者甚至「愈做愈慘」。

阿姨說，有次就是騎車前往治療，卻在拉腰時痛到大喊停止，覺得自己快散架，返家途中還需休息一陣才能上機車，騎車到一半又覺得痛苦。劉林肯強調，「不是物理治療沒效還有害」，是在拉腰時都需因人而異，像脊椎滑脫者，拉腰使用磅數就要更低並時時注意。

然這項術式健保未完全給付，光是骨釘就從2萬5千元至3萬5千元不等，而劉阿姨這次開刀到住院、後續耗材全部約30萬元。

患者阿姨2個月前進行手術，住院2週後即恢復，如今甚至有時還忘記帶助行器或拐杖。綜合家屬和患者所言，其在高雄看遍許多知名骨科、大醫院卻未在大都市開刀，主要是遇到的醫生皆使用傳統術式，讓本來就畏懼「開大刀」的患者卻步，再者，即是劉林肯更加細心、解釋自己使用術式恢復快，正中患者想儘快恢復家事，又因醫生耐心才被說服。#

醫師劉林肯說明術式造成傷口小、恢復快。（記者劉人瑋攝）

醫師劉林肯說明術式造成傷口小、恢復快。（記者劉人瑋攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中